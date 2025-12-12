Caz de lepră confirmat la Cluj, primul după 40 de ani! Alte trei persoane sunt susceptibile

După 40 de ani, în România a fost identificat primul caz de lepră, la Cluj, potrivit anunțului făcut de Ministerul Sănătății.

Caz de lepră confirmat la Cluj, primul după 40 de ani! Alte trei persoane sunt susceptibile|Foto: pexels.com

Ministerul Sănătății a anunțat că joi, 11 decembrie, a fost confirmat un caz de lepră, la Cluj-Napoca, dar și că alte trei persoane sunt susceptibile.

Din informațiile oferite de către Ministrul Sănătății, este vorba despre patru femei originare din Indonezia, care lucrează ca maseuze la un salon.

Pacientele au vârste cuprinse între 21 și 25 de ani și s-au prezentat în 26 noiembrie la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj prezentând simptome acestei boli, cunoscute și ca „boala Hansen”.

Ministerul Sǎnǎtǎții prin DSP a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.

„Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită. Boala NU se transmite prin: strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune.

Ca ministru al Sănătății, am dispus: intensificarea supravegherii epidemiologice, extinderea testării contacților, evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini, solicitarea de asistență internațională din partea OMS și ECDC, pentru validarea protocoalelor de diagnostic și tratament și pentru sprijin în monitorizarea epidemiologică.

Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate.

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va monitoriza zilnic această situație, în coordonare cu echipele locale și naționale de sănătate publică”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare făcută pe Facebook.

În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: