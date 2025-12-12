Nicușor Dan îi invită pe procurori și judecători la discuții: „Când 200 de magistrați spun că este o problemă lucrurile sunt foarte serioase”

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție la o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

Președintele Nicușor Dan susține că „lucrurile sunt foarte serioase” atunci când aproape 200 de magistrați reclamă probleme de integritate.

Peste 200 de procurori și judecători, printre care se numără mai mulți magistrați clujeni, au semnat joi un mesaj de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.

Decizia a fost anunțată de președinte după o reacție inițială cu multe întrebări pentru magistrați, în urma publicării documentarului Recorder despre rețeaua de influență din justiție care eliberează marii infractori.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp, luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro”, a scris șeful statului, joi, pe pagina sa de Facebook.

El spune că, în perioada 15 - 19 decembrie, va fi plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte, dar în cele trei zile până la discuția cu magistrații vor fi citite toate mesajele.

Mesajul de susținere este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, respectiv de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe militare.

