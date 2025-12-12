Primăria Cluj-Napoca angajează: 45 de posturi pentru noul Cămin pentru Vârstnici „Sf. Vasile cel Mare”

Primăria Cluj-Napoca anunță deschiderea unei campanii de recrutare pentru 45 de posturi necesare funcționării viitorului Cămin pentru Vârstnici „Sf. Vasile cel Mare”.

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), organizează concurs de ocupare prin recrutare pentru 45 de posturi contractuale vacante în statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Vasile cel Mare”, înființat în structura organizatorică a DASM prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 649/29 octombrie 2025.

Posturile vacante pentru care s-a demarat organizarea concursului de ocupare sunt următoarele:

*Șef centru - 1 post;

*Asistent social - 2 posturi;

*Psiholog - 1 post;

*Fiziokinetoterapeut - 1 post;

*Kinetoterapeut - 3 posturi;

*Medic primar medicină de familie - 1 post;

*Asistent medical nivel de studii S - 3 posturi;

*Asistent medical nivel de studii PL - 3 posturi;

*Asistent medical nutriție dietetică - 1 post;

*Infirmier/ă - 21 de posturi;

*Inspector de specialitate - 1 post;

*Muncitor calificat (întreținere) - 1 post;

*Bucătar - 5 posturi;

*Magaziner - 1 post.

Perioada de depunere a dosarelor în vederea înscrierii la concurs este cuprinsă între 8 decembrie – 19 decembrie 2025, inclusiv.

Pentru detalii suplimentare referitoare la condițiile de ocupare a posturilor vacante privind studiile/nivelul studiilor, vechimea necesară precum și alte cerințe specifice, se pot accesa anunțurile de concurs pe pagina de internet a instituției organizatoare a concursului: www.dasmclujnapoca.ro, secțiunea Concursuri sau la următorul link https://dasmclujnapoca.ro/category/concursuri/.

