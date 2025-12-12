Fenice Palas deschide un nou capitol culinar la RIVUS și va aduce specificul libanez la Cluj-Napoca (P)

Un nou punct de atracție gastronomică va inaugura o locație în viitorul proiect RIVUS, dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe. Fenice Palas, un restaurant cu specific libanez, va aduce în Cluj-Napoca o experiență autentic orientală, unde clienții vor putea savura preparate tradiționale atent selecționate. Noul local promite să devină un reper pentru iubitorii de bucătărie levantină și mediteraneană și pentru cei în căutarea unui spațiu elegant, cu atmosferă relaxantă și servicii de înaltă calitate.

Fenice Iulius Town Timisoara

RIVUS, cel mai mare proiect de reconversie urbană din țară dezvoltat la Cluj-Napoca de IULIUS și Atterbury Europe va deveni una dintre cele mai atractive destinații pentru iubitorii de gastronomie. În acest peisaj, Fenice Palas Mediterranean & Lebanese se va remarca printr-o viziune culinară care va duce la Cluj-Napoca gastronomia libaneză și mediteraneană la un nivel premium. Restaurantul va redefini arta gustului printr-o armonie elegantă între aromele autentice ale Orientului Mijlociu și prospețimea stilului mediteranean, oferind o experiență rafinată, memorabilă.

De asemenea, atmosfera și designul sofisticat vor transforma restaurantul Fenice Palas într-un loc în care oaspeții se vor putea bucura de seri speciale, de întâlniri între prieteni sau de momente în familie. Ospitalitatea autentică, specifică culturii libaneze, va fi completată de un meniu creat de bucătari profesioniști, o echipă care îmbină tradiția culinară cu interpretări contemporane. Fiecare preparat este gândit ca o veritabilă călătorie senzorială, de la mezze proaspete și suculente, la felurile principale bogate în condimente și texturi, experiență completată de ritualul shisha și de selecția exclusivistă de ceaiuri.

Fenice Palas nu este la prima sa colaborare cu proiectele marca IULIUS. Conceptul este deja prezent în două dintre destinațiile emblematice ale companiei, la Iași – Palas și Timișoara – Iulius Town, unde s-a bucurat de un succes remarcabil în rândul vizitatorilor. Rafinamentul, autenticitatea gusturilor și grija pentru fiecare detaliu au făcut ca Fenice Palas să devină, în orașele în care este prezent, o destinație culinară apreciată și frecventată. Același nivel de excelență va caracteriza și experiența pe care comunitatea clujeană o va descoperi la RIVUS.

RIVUS dezvoltă o adevărată paletă culinară pentru vizitatori, reunind restaurante, cafenele și concepte gastronomice variate, de la branduri locale îndrăgite până la experiențe internaționale rafinate. Peste 30 de restaurante și cafenele își vor găsi locul în Piața 1 Mai, unele dintre ele cu orientare spre Someș.

RIVUS va introduce și un concept nou de food court, care aduce laolaltă arome din întreaga lume în interpretări diferite. Vizitatorii vor fi invitați într-o călătorie culinară globală, menită să transforme pauza de masă într-un moment cu adevărat așteptat al zilei. Spațiul va fi proiectat pentru a răspunde tuturor preferințelor: de la o terasă verde cu priveliște spectaculoasă spre parcul nou creat, la zone confortabile pentru mese restrânse sau întâlniri de grup, completate de spații dedicate copiilor. Astfel, RIVUS va deveni un punct de referință culinar în oraș, unind, într-o fuziune arome, restaurante concept și cafenele de specialitate.

Mai mult decât atât, proiectul cu funcțiuni mixte va presupune un parc nou cu peste 700 de copaci maturi pe o întindere de 5,2 hectare de spații verzi, un centru cultural, birouri și peste 400 de magazine. Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj și www.facebook.com/rivuscluj.