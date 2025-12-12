Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu!

Dan Petrescu (57 de ani), fost antrenor la CFR Cluj, este aproape de revenirea în antrenorat.

Dan Petrescu are patru mandate ca antrenor la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fostul tehnician al grupării din Gruia s-a confruntat cu probleme de sănătate în perioada în care a rămas fără echipă după demisia de la CFR.

Petrescu a decis să ia o pauză de la fotbal în urma înfrângerii de la Hacken, scor 2-7 din preliminariile Europa Conference League, în luna august.

Deși s-a speculat că starea sa de sănătate ar fi critică, se pare că Petrescu a depășit cele mai dificile momente și este aproape să semneze cu o nouă echipă.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an.

Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia.

Îți dai seama (că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică n.red), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea.

Dacă el a stat 6-7 ani acolo, tot cu întârzieri, dar până la urmă s-au dat banii, nu? Nicăieri în lume, și noi am mai avut jucători în Turcia, încolo, încoace, care au mai întârziat, imediat la prima sesizare la FIFA îți dă banii.

Păi da normal (despre faptul că Neluțu Varga va rezolva problemele financiare de la CFR Cluj n.red) , a băgat 60-70 de milioane în echipa asta. Chapeaux pentru Neluțu!”, a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.

Era la al patrulea mandat la CFR

Dan Petrescu și-a încheiat în această vară cel de-al patrulea mandat al său la CFR. Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat în Gruia în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: