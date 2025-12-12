Câțiva fulgi de zăpadă și cer înnorat. Cum va fi vremea astăzi, 12 decembrie, la Cluj?

Temperaturile rămân în continuare ridicate la Cluj, în ciuda perioadei anului.

Vremea astăzi, 12 decembrie | Foto: monitorulcj.ro

Prognoza meteo este pozitivă pentru clujeni. Vineri, 12 decembrie, vremea va fi închisă în prima parte a zilei, atunci când sunt preconizați și câțiva fulgi de zăpadă, în jurul orelor 09:00-10:00.

Vremea se va îmbunătăți în jurul orei 14, atunci când va fi înregistrată maxima zilei, de 6 grade Celsius, după care temperatura va scădea către lăsarea serii, însă termometrele nu vor coborî sub 3 grade.

