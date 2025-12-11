Dosarul privind numirea Liei Savonea la șefia Instanței Supreme, strămutat de la Curtea de Apel Cluj. Declic: „Un precedent periculos”.

Înalta Curte a admis cererea de strămutare formulată de CSM în procesul prin care comunitatea Declic contestă numirea Liei Savonea în funcția de președintă a Curții Supreme.

Dosarul privind numirea Liei Savonea la șefia Înaltei Curți, strămutat de la Curtea de Apel Cluj|Foto: curteadeapelcluj.ro

În urma acestei decizii, dosarul a fost mutat de la Curtea de Apel Cluj la Curtea de Apel Alba, în „pofida faptului că argumentele invocate de CSM sunt neobișnuite și periculoase pentru rolul societății civile într-o democrație”, semnalează Declic, potrivit Libertatea.ro

Declic contestă la Curtea de Apel Cluj numirea Liei Savonea la șefia Înaltei Curți

În august 2025, comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj o acțiune de contestare a deciziei Consiliului Superior al Magistraturii prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Dosarul privind numirea Liei Savonea la șefia Instanței Supreme, strămutat de la Curtea de Apel Cluj. Declic: „Un precedent periculos pentru independența justiției"

CSM susține că magistrații clujeni ar putea fi „influențați” de activitatea civică a Declic și de articolele din presă, anexând ca „probe” două articole locale și o fotografie de la depunerea acțiunii.

„Este un precedent periculos. Dacă instanțele pot fi considerate «influențate» doar pentru că cetățenii își exercită dreptul la participare civică, atunci, orice proces cu miză publică poate fi mutat după bunul plac al celor contestați. În loc să protejeze independența justiției, astfel de decizii o vulnerabilizează”, a afirmat Roxana Pencea Brădățan.

Strămutarea presupune costuri suplimentare pentru continuarea procesului și „riscul major ca dosarul să ajungă la un complet obedient față de gruparea consolidată în jurul Liei Savonea”, arată comunitatea Declic, potrivit sursei citate.

Demers susținut de 70.000 de semnături

Înainte de decizia de strămutare, Declic a depus la dosar o excepție de neconstituționalitate privind procedura generală de numire a președintelui Înaltei Curți. După cum semnalează Declic, legislația actuală (Legea 303/2022) ar permite o numire arbitrară, fără criterii obiective, ceea ce ar afecta standardele constituționale privind independența justiției.

Excepția ridică trei probleme majore:

*Lipsa criteriilor clare de evaluare – legea nu stabilește standarde de integritate sau competență, fiind solicitate doar un CV și un proiect managerial.

*Afectarea garanțiilor de independență a justiției – lipsa unor criterii legale ar afecta încrederea publicului și ar putea influența funcționarea întregului sistem judiciar.

*Încadrarea legislativă eronată – procedura este plasată în capitolul privind „cariera magistraților”, ceea ce o face, susține Declic, aproape imposibil de contestat în instanță, contrar dreptului constituțional de acces la justiție.

Acțiunea prin care Declic contestă numirea Liei Savonea este finanțată integral de membri ai comunității, peste 70.000 de persoane semnând petiția „Nu mai promovați judecători toxici”. Organizația consideră că miza dosarului depășește cazul individual, reprezentând un test pentru capacitatea societății de a supune controlului public procedurile care influențează structura și funcționarea justiției pe termen lung.

