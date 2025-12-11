Clujenii, în stradă pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate”

Aproximativ o mie de clujeni au protestat pentru a doua seară consecutiv în fața Tribunalului Cluj. Manifestanții, care s-au solidarizat cu gestul curajos al judecătoarei Raluca Moroșanu, au scandat mesaje pro democrație și au cerut o justiție independentă.

Clujenii, în stradă pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate”|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Clujenii s-au adunat joi seara în stradă, în cadrul unei acțiuni de protest anunțate anterior, pentru a cere independența justiției și eliminarea corupției din sistem.

Clujenii au ieșit în stradă pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate”

Aproximativ 1.000 de oameni au manifestat în fața Tribunalului Cluj, potrivit jandarmilor.

Clujenii au ieșit în stradă pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate”|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

„Independența justiției, independența noastră”, „Recorder a arătat adevăraul, cerem schimbare” - sunt câteva dintre mesajele scandate de protestatari|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Aceștia au avut și o serie de revendicări, precum:

*Revocarea Liei Savonea

*Demiterea conducerii DNA

*Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder

*Revizuirea competențelor CSM

*Eliminarea pe cale legislativă a "portițelor" care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

Circa 1.000 de oameni au ieșit în stradă la Cluj, a doua seară consecutiv, pentru a protesta pentru independența justiției|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

„Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați! Cerem, printre altele, eliminarea prescripției pentru faptele de corupție și eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează”, transmit organizatorii protestului.

Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Manifestanții, solidari cu gestul magistratului Raluca Moroșanu

Manifestanții s-au solidarizat cu gestul judecătoarei Raluca Moroșanu, care a confirmat în conferința de joi organizată de Curtea de Apel București informațiile publicate de Recorder.

„Eror 404, justice not found”, „Nu mai tăceți, vrem stat de drept” - sunt câteva dintre mesajele scandate de protestatari|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Magistratul Raluca Moroșanu a spus că mărturia colegului său, judecătorul Laurențiu Beșu, este autentică.

Manifestanții s-au solidarizat cu judecătoarea Raluca Moroșanu|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

„Sunt judecător la secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat.

Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare. O situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, am fost toată viața magistrat”, a declarat, joi, judecătoarea Raluca Moroșanu în cadrul conferinței CAB.

„Independența justiției, independența noastră”

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi”, au transmis organizatorii.

Manifestanții s-au solidarizat cu judecătoarea Raluca Moroșanu|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Protestele vin la doar o zi după difuzarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii Andreea Pocotilă și Mihai Voinea.

„Independența justiției, independența noastră”, „Recorder a arătat adevăraul, cerem schimbare”, „Eror 404, justice not found”, „Nu mai tăceți, vrem stat de drept”, „Nicușor, nu mai sta, apără justiția”, „Justiție, nu prescripție”, „Savonea, nu uita, legea nu este a ta” - mesajele scandate de protestatari|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Documentarul, transmis miercuri seară de TVR 1, a înregistrat audiențe de patru ori peste media obișnuită a postului, atingând un vârf de 382.000 de telespectatori și o medie de 305.000, potrivit datelor consultate de HotNews.

