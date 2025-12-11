Actualitate
Sute de procurori și judecători, inclusiv magistrați din Cluj, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri despre „justiția capturată”: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”
Peste 200 de procurori și judecători, printre care se numără mai mulți magistrați clujeni, au semnat joi un mesaj de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.Sute de procurori și judecători, inclusiv magistrați din Cluj, mesaj de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu: „Tăcerea nu este o opțiune” | Foto: Depositphotos.com
„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, acesta este mesajul transmis joi seară de cei 200 de judecători și procurori, inclusiv magistrați din Cluj.
CITEȘTE ȘI:
Conferință cu scandal la Curtea de Apel București. Judecătoarea Raluca Moroșanu confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”.
Semnatarii se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder.
Sute de procurori și judecători, inclusiv magistrați din Cluj, mesaj de solidaritate cu colegii care au făcut dezvăluiri despre „justiția capturată”: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”
Mesajul de susținere este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, respectiv de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe militare.
„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.
Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.
Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”, se arată în mesajul publicat joi seara Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova.
Sorina Marinaș a devenit cunoscută după ce Inspecția Judiciară a demarat o anchetă împotriva ei, după ce a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soției.
„Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.
Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul citat.
Magistrați din toată țara, solidari cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu
În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.
CITEȘTE ȘI:
Dosarul privind numirea Liei Savonea la șefia Instanței Supreme, strămutat de la Curtea de Apel Cluj. Declic: „Un precedent periculos”.
Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beșu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.
Afirmațiile lui Beșu au fost întărite de judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit în conferința de presă convocată joi de conducerea CAB.
CITEȘTE ȘI:
Cristi Danileț, scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Justiția fără dreptate e doar funcționăreală”
„Mă numesc Raluca Moroșanu. Sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel București. Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susține probabil conducerea. Așa, ca paranteză - nu am fost nici ofițer acoperit, nici la „Doi și un sfert”, nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat. Colegii din țară mă cunosc, pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistratului și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani. Și ei vor ști că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a declarat magistratul Raluca Moroșanu, la începutul conferinței.
Sute de judecători, printre care și 16 magistrați clujeni, s-au solidarizat cu colegii lor Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu:
Mihaela Niță - Curtea de Apel București
Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București
Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB
Cristina Craiu - judecator pensionar CAB
Veronica Găina - judecator pensionar CAB
Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova
Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel
Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești
Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești
Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava
Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești
Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova
Ardelean Cristian - PT Bihor
Ciprian Cosniță - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Ciprian Man - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Ciprian Puie - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Dornici Viorel - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova
Lăncrănjan Alexandra - PICCJ
Cosmin Iordache - procuror
Raluca Mirică - PICCJ
Ionela Bălan – DNA
Ramona Jardieanu – DNA
Mihaela Beldie – procuror
Mihai Ghica – CA Cluj
Marius Vâlcu – PICCJ
Marius Vartic – fost procuror DNA
Sortan Monica – CA Cluj
Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov
Ramona Mungiu – PCAB
Raluca Gheorghe – DNA
Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna
Alexandra Dordea-DIICOT
Marian Clement Virgil-PJ Gherla
Arpinte Nicoleta-procuror pensionar
Deliuș Laura-PJ Sector 1
Iulian Nica-PM Cluj
Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare
Ioan Amariei-procuror
Palaghia Monica-PMTM Iași
Nicolae Carlescu-procuror
Cătălina Stoian-PCAB
Morar Ciprian-PT Bihor
Sas George Florin-DIICOT
Cristian Jarca-PJ Oradea
Sorin Beteringhe-PCA Oradea
Moroiu Laura-Tribunalul Neamț
Cristi Danileț-judecător pensionar
Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș
Lavinia Rus-procuror
Ana Mureșan-PICCJ
Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești
Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
Mateescu Mihaela-PJ Brașov
Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj
Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș
Pîrvu Ana Maria-PT București
Andrei Doncea-PJ Cornetu
Ursuț Cristian-PJ Buftea
Andreea Luca-PJ Buftea
Andrei Cristian-PJ Buftea
Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București
Radu Ganea-PJS 2
Diac Ana Maria-PTB
Ancuța Ailene-Tribunalul Iași
Mirtha Elena Meleaca - CA Craiova
Mihai Negulescu - DIICOT
Emanuel Mihoc- PT Sibiu
Anda Ungurean - Tb Botoșani
Mihaela Bojin – Tb Brașov
Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara
Anca Boeriu DIICOT
Maria Rîmniceanu -DIICOT
Lilișor Câțu – DIICOT
Cătălin Moraru – DIICOT
George Gavrilă – DIICOT
Florea Sanda Cristina – PT Ilfov
Codreanu Alexandru – PT Brașov
Baciu Maria Magdelena - PJs1
Tisu Cristina – PT Bihor
Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov
Nanu Vladimir – DIICOT
Monica Cornea – PT București
Cristea Emilia – PT București
Daniel Giorgian – PT București
Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca
Sadîc Zafer – Pt Constanța
Sava Diana – Jud Brașov
Pîslaru Doina - DIICOT
Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov
Negulescu Raluca – DIICOT
Raducu Mihai – DIICOT
Răducu Mădălina – DIICOT
Simion Daniel – PJ Iași
Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud
Vasut Claudia Diana - PJ Oradea
Soltan Alexandru – PICCJ
Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
Alma Dundev – PT Mureș
Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov
Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov
Cristina Moisa – CA Brașov
Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea
Cosmin cristescu – DIICOT
Corina Dinică – DIICOT
Cristina Dufour- DIICOT
Paiuși Marius - PCAB
Adriana Alexe – PICCJ
Cosntantin Mîndroceanu - PJ Buftea
Radu Emilia – Pj Buftea
Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea
Ana Maria Păun – Pj Buftea
Ștefăniță Gogea DIICOT
Tudor Filip – PJ s6
Alexe Adriana – PICCJ
Tudor Vasiu – PT Mureș
Cristina Gogea – CA Brașov
Iulia Crișan - PJ s4
Bogdan Niculescu – DIICOT
Cosmin Puiulescu - DIICOT
Rus Bogdan Florin – PJ s4
Iordache Irina – PJ s1
Dan Bubuiug – DIICOT
Adrian Țîrlea – PTB
Alexandra Pop- PJ Brașov
Gherghina Alina Nicoleta -PJs6
Dinga Adrian – PJ Iași
Marius Borta – PJ s4
Ioana Vlaston – PT București
Bucșă Nicoleta – PJ Iași
Alexandru Ghinea – PT București
Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu
Andreea Vișan – PJs6
Zlate Nadia – DNA
Enescu George – DIICOT
Valeriu Iordache – PT Argeș
Alina Andrițoiu - PICCJ
Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov
Căpăstraru Mila Ramona – PJs3
Constantin Botea – PJs6
Vlad Crăciun - PT București
Ioana Pasculet – CA Cluj
Florin Zeres – Tb Sibiu
Violeta Andrei – DIICOT
Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea
Bradea Vlad – DIICOT
Botea Raluca Cristiana - procuror pensionar
Oana Bunea – CA Timiș
Scorta Robert – PMTMT
Florentina Ivăncioiu – Tb București
Radu Dusa – CA Cluj
Vlad Alexandru Bențan – DIICOT
Ioan Gaga – Tb Cluj
Cosmin Constantin Andrei – Pj Făgăraș
Tokos Lehel – DIICOT
Ghenu Andreea – DNA
Simona Stefăniu - DIICOT
Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj
Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui
Maria Filip – Tb specializat Cluj
Bogdan Ștefăniu – DIICOT
Todea Laurențiu – PT Timiș
Pop Ciprian – PJ Luduș
Vîlceanu Florin - Tb București
Silvia Pietraru – PT Argeș
Constantin Grăjdeanu – PT Bacău
Taghiev Ramona - PCA Bacău
Antaloae Ovidiu – Jud Oltenița
Alexandru Marin – PT București
Șerban Viorel – PCAB
Felicia Vlad – PCA Brasov
Corina Dragu – PCA Brasov
Ioana Nicoară – PMT Cluj
Roșca Anda Elena – jud Cluj
Iulia Ianovici- PT satu Mare
Baldea Diana – procuror pensionar
Ramona Zglimbea, judecător pensionar
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
Foto: depositphotos.com
CITEȘTE ȘI: