Sute de procurori și judecători, inclusiv magistrați din Cluj, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri despre „justiția capturată”: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”

Peste 200 de procurori și judecători, printre care se numără mai mulți magistrați clujeni, au semnat joi un mesaj de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.

„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, acesta este mesajul transmis joi seară de cei 200 de judecători și procurori, inclusiv magistrați din Cluj.

Semnatarii se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder.

Mesajul de susținere este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, respectiv de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe militare.

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”, se arată în mesajul publicat joi seara Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova.

Sorina Marinaș a devenit cunoscută după ce Inspecția Judiciară a demarat o anchetă împotriva ei, după ce a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soției.

„Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul citat.

Magistrați din toată țara, solidari cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beșu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Afirmațiile lui Beșu au fost întărite de judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit în conferința de presă convocată joi de conducerea CAB.

„Mă numesc Raluca Moroșanu. Sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel București. Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susține probabil conducerea. Așa, ca paranteză - nu am fost nici ofițer acoperit, nici la „Doi și un sfert”, nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat. Colegii din țară mă cunosc, pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistratului și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani. Și ei vor ști că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a declarat magistratul Raluca Moroșanu, la începutul conferinței.

Sute de judecători, printre care și 16 magistrați clujeni, s-au solidarizat cu colegii lor Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu:

Mihaela Niță - Curtea de Apel București

Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București

Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB

Cristina Craiu - judecator pensionar CAB

Veronica Găina - judecator pensionar CAB

Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova

Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel

Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești

Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești

Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești

Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava

Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești

Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova

Ardelean Cristian - PT Bihor

Ciprian Cosniță - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Ciprian Man - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Ciprian Puie - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Dornici Viorel - Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova

Lăncrănjan Alexandra - PICCJ

Cosmin Iordache - procuror

Raluca Mirică - PICCJ

Ionela Bălan – DNA

Ramona Jardieanu – DNA

Mihaela Beldie – procuror

Mihai Ghica – CA Cluj

Marius Vâlcu – PICCJ

Marius Vartic – fost procuror DNA

Sortan Monica – CA Cluj

Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov

Ramona Mungiu – PCAB

Raluca Gheorghe – DNA

Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna

Alexandra Dordea-DIICOT

Marian Clement Virgil-PJ Gherla

Arpinte Nicoleta-procuror pensionar

Deliuș Laura-PJ Sector 1

Iulian Nica-PM Cluj

Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare

Ioan Amariei-procuror

Palaghia Monica-PMTM Iași

Nicolae Carlescu-procuror

Cătălina Stoian-PCAB

Morar Ciprian-PT Bihor

Sas George Florin-DIICOT

Cristian Jarca-PJ Oradea

Sorin Beteringhe-PCA Oradea

Moroiu Laura-Tribunalul Neamț

Cristi Danileț-judecător pensionar

Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș

Lavinia Rus-procuror

Ana Mureșan-PICCJ

Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești

Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

Mateescu Mihaela-PJ Brașov

Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj

Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș

Pîrvu Ana Maria-PT București

Andrei Doncea-PJ Cornetu

Ursuț Cristian-PJ Buftea

Andreea Luca-PJ Buftea

Andrei Cristian-PJ Buftea

Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București

Radu Ganea-PJS 2

Diac Ana Maria-PTB

Ancuța Ailene-Tribunalul Iași

Mirtha Elena Meleaca - CA Craiova

Mihai Negulescu - DIICOT

Emanuel Mihoc- PT Sibiu

Anda Ungurean - Tb Botoșani

Mihaela Bojin – Tb Brașov

Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara

Anca Boeriu DIICOT

Maria Rîmniceanu -DIICOT

Lilișor Câțu – DIICOT

Cătălin Moraru – DIICOT

George Gavrilă – DIICOT

Florea Sanda Cristina – PT Ilfov

Codreanu Alexandru – PT Brașov

Baciu Maria Magdelena - PJs1

Tisu Cristina – PT Bihor

Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov

Nanu Vladimir – DIICOT

Monica Cornea – PT București

Cristea Emilia – PT București

Daniel Giorgian – PT București

Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca

Sadîc Zafer – Pt Constanța

Sava Diana – Jud Brașov

Pîslaru Doina - DIICOT

Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov

Negulescu Raluca – DIICOT

Raducu Mihai – DIICOT

Răducu Mădălina – DIICOT

Simion Daniel – PJ Iași

Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud

Vasut Claudia Diana - PJ Oradea

Soltan Alexandru – PICCJ

Ungureanu Cerasela – procuror pensionar

Alma Dundev – PT Mureș

Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov

Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov

Cristina Moisa – CA Brașov

Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea

Cosmin cristescu – DIICOT

Corina Dinică – DIICOT

Cristina Dufour- DIICOT

Paiuși Marius - PCAB

Adriana Alexe – PICCJ

Cosntantin Mîndroceanu - PJ Buftea

Radu Emilia – Pj Buftea

Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea

Ana Maria Păun – Pj Buftea

Ștefăniță Gogea DIICOT

Tudor Filip – PJ s6

Alexe Adriana – PICCJ

Tudor Vasiu – PT Mureș

Cristina Gogea – CA Brașov

Iulia Crișan - PJ s4

Bogdan Niculescu – DIICOT

Cosmin Puiulescu - DIICOT

Rus Bogdan Florin – PJ s4

Iordache Irina – PJ s1

Dan Bubuiug – DIICOT

Adrian Țîrlea – PTB

Alexandra Pop- PJ Brașov

Gherghina Alina Nicoleta -PJs6

Dinga Adrian – PJ Iași

Marius Borta – PJ s4

Ioana Vlaston – PT București

Bucșă Nicoleta – PJ Iași

Alexandru Ghinea – PT București

Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu

Andreea Vișan – PJs6

Zlate Nadia – DNA

Enescu George – DIICOT

Valeriu Iordache – PT Argeș

Alina Andrițoiu - PICCJ

Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov

Căpăstraru Mila Ramona – PJs3

Constantin Botea – PJs6

Vlad Crăciun - PT București

Ioana Pasculet – CA Cluj

Florin Zeres – Tb Sibiu

Violeta Andrei – DIICOT

Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea

Bradea Vlad – DIICOT

Botea Raluca Cristiana - procuror pensionar

Oana Bunea – CA Timiș

Scorta Robert – PMTMT

Florentina Ivăncioiu – Tb București

Radu Dusa – CA Cluj

Vlad Alexandru Bențan – DIICOT

Ioan Gaga – Tb Cluj

Cosmin Constantin Andrei – Pj Făgăraș

Tokos Lehel – DIICOT

Ghenu Andreea – DNA

Simona Stefăniu - DIICOT

Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj

Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui

Maria Filip – Tb specializat Cluj

Bogdan Ștefăniu – DIICOT

Todea Laurențiu – PT Timiș

Pop Ciprian – PJ Luduș

Vîlceanu Florin - Tb București

Silvia Pietraru – PT Argeș

Constantin Grăjdeanu – PT Bacău

Taghiev Ramona - PCA Bacău

Antaloae Ovidiu – Jud Oltenița

Alexandru Marin – PT București

Șerban Viorel – PCAB

Felicia Vlad – PCA Brasov

Corina Dragu – PCA Brasov

Ioana Nicoară – PMT Cluj

Roșca Anda Elena – jud Cluj

Iulia Ianovici- PT satu Mare

Baldea Diana – procuror pensionar

Ramona Zglimbea, judecător pensionar

Foto: depositphotos.com

