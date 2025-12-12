Varga a bătut palma! Meciul cu Csikszereda e ultimul pentru un jucător de la CFR

CFR Cluj renunță la Lindon Emerllahu (24 de ani), unul dintre jucătorii de bază din acest sezon.

Gură de aer pentru CFR Cluj! Problemele financiare ale clubului sunt pe cale de a fi stopate, cel puțin pentru moment, după transferul mijlocașului Lindon Emerllahu.

Jucătorul kosovar va disputa vineri ultimul său meci pentru ardeleni, după care se va transfera în Ucraina, la Polissya Zhytomyr, anunță publicația Fanatik.

În schimbul său, Neluțu Varga va primi o sumă considerabilă: 1,5 milioane de euro și va păstra 15% dintr-un viitor transfer.

Dacă se va materializa, afacerea va fi un chilipir pentru omul de afaceri. Emerllahu a ajuns la Cluj în luna ianuarie, fiind transferat de la Ballkani pentru 700.000 de euro. Astfel, în cazul său, clubul va face un profit de aproape un milion de euro în mai puțin de un an.

„Ne-am înțeles cu cei de la Polissya, a acceptat și Lindon să meargă în Ucraina pentru că salariul este foarte tentant pentru el. Va câștiga 500.000 de euro plus bonusuri.

Eu sunt mulțumit cu suma pe care ne-au dat-o și mi se par niște oameni foarte serioși. Luni merge să facă vizita medicală. Apoi va semna și va fi jucătorul ucrainenilor”, a declarat Neluțu Varga pentru sursa citată.

Programat vineri de la ora 20:30, meciul CFR-ului de pe teren propriu cu Csikszereda va fi, astfel, ultimul pentru Emerllahu în Gruia. El a disputat până acum 40 de meciuri pentru clujeni, timp în care a marcat de 6 ori și a oferit 3 pase decisive.

