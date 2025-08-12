Creșă nouă în Cluj-Napoca. Va avea 66 de locuri. Primarul Emil Boc: „La 1 decembrie își va deschide porțile pentru micii clujeni.”

În Cluj-Napoca, o nouă creșă cu 66 de locuri intră în circuitul public și va fi deschisă, cel târziu la 1 decembrie 2025.

Creșa din zona Între Lacuri va avea 66 de locuri disponibile pentru copii |Foto: Facebook, Emil Boc

Emil Boc a anunțat că această creșă este situată în zona Între Lacuri din Cluj-Napoca.

„Astăzi (marți, 12 august 2025 - n. red.), o nouă creșă cu 66 de locuri intră în circuitul public. Este vorba despre creșa situată în zona Între Lacuri, pe strada Dionisie Roman. Urmează acum să realizăm acreditarea creșei și să facem ultimele amenajări în vederea dării ei în funcțiune. Cel mai târziu, la 1 decembrie, această creșă își va deschide porțile pentru mici clujeni”, a transmsi Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Primarul Emil Boc a vorbit și despre alte lucrări din municipiu.

„Nu ne oprim aici. Acum lucrăm la creșa din Borhanci, de asemenea lucrăm la creșa din Parcul Feroviarilor și pregătim creșa din cartierul Dâmbul Rotund. Fiecare creșă nouă înseamnă o gură de aer pentru părinți, o șansă la educația temporie pentru copii și încă un pas spre un oraș mai prietenos cu familiile tinerE. Continuăm treaba noastră pentru a avea cât mai multe creșe și locuri în creșe și gândinTe în municipiul Cluj-Napoca”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: