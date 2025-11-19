Despăgubiri de 3,4 milioane de lei pentru coridorul de exproprieri la pasajul subteran B-dul Muncii – Oașului

Valoarea actualizată a despăgubirilor pentru exproprierile aferente pasajului Oașului – Muncii este estimată la 670.000 de euro. Consiliul Local va dezbate noile modificări la acest proiect major de mobilitate pentru Cluj.

Foto: imagine randare proiect - Primăria Cluj-Napoca - Facebook

La finalul lunii trecute, Consiliul Local aproba proiectul de realizare a Pasajului Oașului-Muncii.

În continuare, proiectul va intra în faza de obținere a autorizației de construire și derulare a procedurilor de licitație pentru proiectare și execuție, însă în prealabil Consiliul Local va aproba o serie de indicatori privind valoarea despăgubirilor în vederea actualizării proiectului.

Amplasamentul lucrării a fost stabilit conform variantei finale a studiului de fezabilitate, aprobat în august 2025.

În urma aprobării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent proiectului, potrivit variantei finale SF, a fost modificată poziționarea și suprafața amplasamentului de lucrări: de la 18.062 mp la 18.253 mp, adică un plus de 191 mp.

În contextul schimbărilor aduse, proiectul anterior privind coridorul de exproprieri trebuie modificat.

Prin raportul de evaluare (ANEVAR), întocmit la finalul lunii septembrie, valoarea despăgubirilor a fost estimată la 3.410.494,33 de lei.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

„Față de lista imobilelor proprietate privată aprobată prin HCL 827/2024, imobilele proprietate privată afectate de expropriere, potrivit noului coridor de expropriere rezultat ca urmare a modificării studiului de fezabilitate (...), această cuprinde 8 poziții noi (poz. nr. 1,2,3,4,5,6,9,10), 2 poziții (respectiv poz nr 7 și 8), care se modifică din punct de vedere al suprafeței, precum și poziția nr 11, care rămâne nemodificată”; se arată în proiectul supus aprobării.

Despăgubiri pentru imobilele afectate de exproprierile aferente pasajului Oașului - Muncii|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Evaluarea imobilelor proprietate privată expropriate a fost făcută prin raportare la grila notarilor publici 2025, pentru toate pozițiile, iar pentru una dintre acestea valoarea totală rezultată este mai mică decât cea anterioară.

Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropriere aferent proiectului|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Despăgubirile vor fi suportate din bugetul local, în condițiile în care la capitolul Investiții din buget, pentru obținerea terenului a fost prevăzută suma de 4,2 milioane de lei.

Despăgubirile vor fi virate în termen de 30 de zile într-un cont bancar deschis pe numele municipiului Cluj-Napoca, la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere aferent proiectului.

Pasajul Oașului–Muncii, proiect major de mobilitate care va reconfigura zona de nord a Clujului: investiție de 26 de milioane de euro, bani europeni

Proiectul prevede reconfigurarea intersecției Străzii Oașului cu Bulevardul Muncii, prin construirea unui pasaj subteran și a unui pod peste Pârâul Chinteni, precum și modernizarea traseului de tramvai și a carosabilului existent.

„De asemenea, se vor amenaja trotuarele, spațiile verzi și stațiile de transport în comun, urmărindu-se creșterea confortului pietonal și a calității zonelor publice”, se arată într-o informare publicată de Primăria Cluj-Napoca pe pagina de Facebook.

Astfel, siguranța traficului va fi consolidată prin iluminat modern, sistem de monitorizare, informare a călătorilor și semaforizare eficientă a intersecției.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 26 milioane € (130,3 milioane lei), finanțarea fiind asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, completată de contribuții din bugetul național și local.

„Un proiect cu impact major pentru o problemă importantă a Clujului – traficul. Atacăm o situație concretă: pasajul rutier de la intersecția B-dului Muncii cu strada Oașului. Pentru acest proiect avem un contract de finanțare de 26 de milioane de euro, din care 15 milioane de euro sunt eligibili din fonduri europene”, declara primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local de la finalul lunii octombrie.

Proiectul propune o intervenție majoră asupra configurației actuale a circulației, prin realizarea unui pasaj rutier subteran, cu scopul de a fluidiza traficul pe direcția Bulevardului Muncii, una dintre principalele artere de transit din această parte a municipiului.

