Proiecte majore de infrastructură publică, pe masa Consiliului Local. Emil Boc: „Clujul se dezvoltă”.

Proiectul Parcului Est, Centrul rezidențial de recuperare de adicții, pasajul rutier de la intersecția B-dului Muncii – Oașului și realizarea drumului de acces la hub-ul educațional din Bohranci sunt câteva dintre proiectele care vor ajunge săptămâna viitoare pe masa Consiliului Local. Primarul Emil Boc a semnat convocarea unei ședințe extraordinare.

Primarul Clujului Emil Boc a semnat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Cluj-Napoca pentru aprobarea PUZ-urilor pentru o serie de proiecte de infrastructură publică.

„Pe ordinea de zi vom avea o serie de proiecte extrem de importante pentru Cluj!”, a transmis edilul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Proiecte de milioane de euro, așteptate de clujeni, vor ajunge pe masa aleșilor locali.

„Am semnat convocarea extraordinară a Consiliului Local într-o ședință pentru miercuri, săptămâna viitoare.

Pe ordinea de zi vom avea o serie de proiecte extrem de importante pentru Cluj!”, a anunțat, vineri, primarul Clujului Emil Boc.

Unul dintre ele se referă la Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Parcul Est.

„Trecem la treabă, iar după aprobarea în Consiliu Local, urmează autorizația de construcție, licitația și ne apucăm de implementarea proiectului”, a adăugat Emil Boc.

Suprafața Parcului Est cuprinde luciul de apă și malurile Lacului 3, zona fostei pepiniere a RADP și o porțiune umedă care constituie un biotop unic în mediul urban. În viitorul parc vor se estimează că vor fi plantați peste 5.000 de arbori noi.

Un alt proiect vizează PUZ-ul pentru Centrul rezidențial de recuperare de adicții – „Noi Orizonturi”.

Este vorba de un centru anti-drog, cu valențe importante în prevenție și tratament.

„Suntem primii din țară care realizăm un Centru împotriva adicțiilor. Și în acest caz va urma autorizația de construcție, licitația și execuția lucrărilor”, a explicat Emil Boc.

În materie de infrastructură, consilierii locali vor dezbate Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea Pasajului rutier la intersecția B-dului Muncii cu strada Oașului, un pasaj rutier extrem de important.

Și nu în ultimul rând, un proiect pentru realizarea drumului de acces în Borhanci, la hub-ul educațional care se crează acolo, cu o valoare de 100 de milioane de euro, care cuprinde bazinul olimpic, creșă, grădiniță, școală, liceu și săli de sport.

Este un proiect necesar care vizează asigurarea infrastructurii pentru aceste obiective.

„Sunt câteva proiecte importante la care am lucrat mult timp, iar acum se vor regăsi pe ordinea de zi a Consiliului Local Cluj-Napoca și mergem mai departe.

Clujul nu stă pe loc, Clujul se dezvoltă pentru a asigura o viață bună, de calitate, prin care îi determinăm pe clujeni să rămână acasă, iar pe cei care au plecat, să se întoarcă acasă”, a spus primarul Clujului, Emil Boc.

