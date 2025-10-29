Pasajul subteran B-dul Muncii – Oașului, aprobat în Consiliul Local. Proiectul rutier, realizat cu fonduri europene.

Consiliul Local a aprobat, miercuri, proiectul pasajului rutier subteran de la intersecția B-dului Muncii cu strada Oașului. Investiția este estimată la 26 de milioane de euro.

Reconfigurare zona intersecției strada Oașului-Bulevardul Muncii|imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

Un proiect cu impact direct asupra descongestionării traficului – pasajul subteran B-dul Muncii – Oașului, a fost aprobat, miercuri de Consiliul Local.

Este unul din cele patru proiecte majore de infrastructură publică aprobate de aleșii locali, care includ Parcul Est, Centrul de recuperare din adicții și realizarea drumului de acces la hub-ul educational din Borhanci, și care totalizează 84,5 milioane de euro.

Pasajul subteran B-dul Muncii – Oașului, aprobat în Consiliul Local. Proiectul rutier, realizat cu fonduri europene.

„Un proiect cu impact major pentru o problemă importantă a Clujului – traficul. Atacăm o situație concretă: pasajul rutier de la intersecția B-dului Muncii cu strada Oașului. Pentru acest proiect avem un contract de finanțare de 26 de milioane de euro, din care 15 milioane de euro sunt eligibili din fonduri europene”, a declarat primarul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

După aprobarea în Consiliul Local urmează procedura de licitație, după obținerea autorizației de construcție.

Proiectul aprobat propune o intervenție majoră asurpa configurației actuale a circulației, prin realizarea unui pasaj rutier subteran, cu scopul de a fluidiza traficul pe direcția Bulevardului Muncii, una dintre principalele artere de tranzit din estul municipiului.

„Separarea fluxurilor de circulație va contribui semnificativ la reducerea blocajelor rutiere, la îmbunătățirea condițiilor de deplasare și la creșterea sigurantei pentru toți participanții la trafic”, se arată în documentația aprobată de aleșii locali.

Intervenția presupune amenajarea unui pasaj rutier subteran destinat circulației unidirecționale, adaptat traficului greu (autocamioane şi autobuze), precum şi reproiectarea sensului giratoriu aflat la intersecția străzilor Oaşului, Bulevardul Muncii, Fânațelor și George Gordon Byron.

În paralel, vor fi realizate lucrări de reconfigurare a carosabilului și de modernizare a rețelei de transport public, prin menținerea liniei de tramvai în zona mediană şi relocarea stației de tramvai, dotată cu peroane acoperite.

Se va interveni şi asupra podului existent de pe strada Oaşului, care traversează Pârâul Chintenilor, prin lucrări de reabilitare sau înlocuire, în funcție de concluziile expertizei tehnice, precum şi prin reamenajarea secțiunii de scurgere a văii.

Proiectul include modernizarea infrastructurii pietonale prin reamenajarea trotuarelor, a zonelor pietonale şi a spațiilor verzi, cu introducerea de arbori noi, alături de amenajarea stațiilor pentru transportul public și a insulelor separatoare.

Măsurile propuse vizează și creșterea siguranței traficului, prin modernizarea iluminatului public, implementarea unui sistem de monitorizare video, dotarea stațiilor cu panouri de informare pentru călători, precum şi prin semnalizarea rutieră corespunzătoare, inclusiv semaforizarea intersecției.

Pasajul rutier din zona Oașului se înscrie într-un proiect mai amplu inițiat de administrația locală și care vizează realizarea culoarului de Nord al orașului: Culoar de mobilitate Pod Oașului – străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – Pod Ira – un proiect ce include modernizarea intersecțiilor, amenajarea străzilor Răsăritului și Câmpul Pâinii la un profil de culoar cale ferată cu benzi de circulație, piste de biciclete, aliniamente de arbori și mobilier urban.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: