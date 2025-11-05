Pasajul Oașului–Muncii, proiect major de mobilitate care va reconfigura zona de nord a Clujului: investiție de 26 de milioane de euro, bani europeni

Pasajul subteran din intersecția străzii Oașului cu B-dul Muncii, care include și realizarea unui pod peste pârâul Chinteni, proiect ce va avea un impact semnificativ în descongestionarea traficului și eficientizarea mobilității urbane, a fost aprobat de Consiliul Local.

La sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat, în cadrul ședinței extraordinare din data de 29 octombrie 2025, proiectul de realizare a Pasajului Oașului-Muncii.

În continuare, proiectul va intra în faza de obținere a autorizației de construire și derulare a procedurilor de licitație pentru proiectare și execuție.

„Proiectul prevede reconfigurarea intersecției Străzii Oașului cu Bulevardul Muncii, prin construirea unui pasaj subteran și a unui pod peste Pârâul Chinteni, precum și modernizarea traseului de tramvai și a carosabilului existent.

De asemenea, se vor amenaja trotuarele, spațiile verzi și stațiile de transport în comun, urmărindu-se creșterea confortului pietonal și a calității zonelor publice”, se arată într-o informare publicată de Primăria Cluj-Napoca pe pagina de Facebook.

Astfel, siguranța traficului va fi consolidată prin iluminat modern, sistem de monitorizare, informare a călătorilor și semaforizare eficientă a intersecției.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 26 milioane € (130,3 milioane lei), finanțarea fiind asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, completată de contribuții din bugetul național și local.

„Un proiect cu impact major pentru o problemă importantă a Clujului – traficul. Atacăm o situație concretă: pasajul rutier de la intersecția B-dului Muncii cu strada Oașului. Pentru acest proiect avem un contract de finanțare de 26 de milioane de euro, din care 15 milioane de euro sunt eligibili din fonduri europene”, a declarat primarul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

Proiectul aprobat propune o intervenție majoră asupra configurației actuale a circulației, prin realizarea unui pasaj rutier subteran, cu scopul de a fluidiza traficul pe direcția Bulevardului Muncii, una dintre principalele artere de transit din această parte a municipiului.

