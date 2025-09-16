Tișe intervine ferm în problema reformei administrației: „Trebuie să reducem cheltuielile cu salariile unor instituții, nu oamenii!”

Modul haotic în care Guvernul a abordat reforma administrației publice, cu diverse cifre de reducere a personalului vehiculate în spațiul public, este criticat de președintele Consiliului Județean Cluj. „Vreau măsuri inteligente, nu victime”, spune Alin Tișe.

În prezent, în administrația locală sunt înregistrați 189.777 de angajați. La începutul lunii septembrie, premierul Ilie Bolojan anunța că reforma în administrație este „absolut necesară” în condițiile în care, în decurs de 6 luni, cheltuielile de personal au ajuns la 7 miliarde de lei.

Liberalul clujean Alin Tișe semnalează că acest „bingo bugetar” declanșat de guvernanți trebuie să înceteze, iar modul de eficientizare a activității administrației publice trebuie să fie unul transparent și să vizeze în primul rând reducerea cheltuielilor.

„Se vorbește obsesiv de reducerea cheltuielilor cu salariile cu 10%, ba cu 15%, ba chiar cu 45%, dar nimeni nu sesizează că vorbim de o reducere a cheltuielilor / banilor / bugetelor cu salariile și nu trebuie să vorbim de reducerea numărului de persoane. Asta înțeleg eu că este dezideratul Guvernului.

Și atunci, cineva de la guvern - ca de la acest PNL nu mai am așteptări - să iasă și să spună: dragi români, trebuie să reducem cheltuielile statului cu salariile efectiv aflate în plată cu 10%, iar asta poate să însemne asta și asta …!”, notează Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Cheltuieli mai mici și eficiență sporită

Potrivit unei simulări publicate de Guvern, dacă se va aplica o reducere de -10% a posturilor din administrație, în județul Cluj numărul posturilor ar fi redus cu 328.

„Trebuie să reducem cheltuielile cu salariile unor instituții, nu oamenii! Vreau măsuri inteligente, eficiente, nu victime. Reducerea cheltuielilor statului cu salariile bugetarilor: da, dar făcută inteligent! Să producă rezultate positive și în societate și în buget, nu doar distructive, generând un cerc vicios, negativ”, adaugă Alin Tișe (PNL Cluj).

„Discuția despre echilibrul bugetar nu poate fi purtată doar în termeni de cifre reci și tăieri mecanice de personal. Statul nu are nevoie de un spectacol al concedierilor, ci de o strategie lucidă, orientată spre rezultate. Scopul nu este să reducem oamenii, ci să reducem cheltuiala.

Este o diferență fundamentală între a spune «tăiem 15% din personal» și a spune «optimizăm cheltuiala cu salariile cu 10%». Prima variantă creează panică, nesiguranță și, de cele mai multe ori, lovește haotic, fără a ține cont de nevoile reale ale administrației. A doua variantă înseamnă responsabilitate, flexibilitate și o decizie matură, lăsată la nivelul fiecărei instituții: fiecare administrație își cunoaște resursele, oamenii, proiectele și prioritățile.

Obiectivele reformei trebuie să fie clare

Dacă statul fixează un obiectiv clar – reducerea masei salariale cu un anumit procent – soluțiile pot fi multiple și adaptate: plafonări, reorganizări, redistribuiri, externalizări, limitări de sporuri, raționalizări de posturi neesențiale sau chiar digitalizări care aduc economii.

Ceea ce contează este rezultatul final: cheltuială publică mai mică, eficiență mai mare, fără a transforma administrația într-un câmp de victime colaterale.

Reforma adevărată nu înseamnă să numeri câți oameni dai afară, ci să demonstrezi că poți să cheltui mai puțin și să faci mai mult.

Aceasta trebuie să fie noua filozofie: reducem costurile, nu oamenii formați și așa greu și insuficienți în majoritatea administrațiilor publice.

Poate că așa încetează acest bingo bugetar devenit obsesiv electoral!”, notează Alin Tișe în mesajul citat.

Reforma administrației locale a fost amânată cu două săptămâni, astfel încât proiectul nu a fost inclus în pachetul doi de măsuri fiscale.

