Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea și a magistraților care l-au sancționat, în urma deciziei CEDO: „Este singurul lucru bun pe care îl puteți face acum”

Cristi Danileț a câștigat la CEDO procesul împotriva României, iar acum cere demisia magistraților care l-au sancționat, inclusiv a Liei Savonea.

Fostul judecător clujean Cristi Danileț i-a cerut, marți, demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) Lia Savonea.

Solicitarea lui Danileț vizează și alți doi magistrați - Victor Alistar și Claudiu Drăgușin.

Mesajul fostului judecător vine după ce CEDO i-a dat dreptate în dosarul excluderii și sancționării sale din cauza unor mesaje distribuite pe Facebook. La acea vreme, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a dispus sancționarea lui Danileț, era condus de Lia Savonea.

„CER DEMISIA LIEI SAVONEA DIN MAGISTRATURĂ”, a notat fostul judecător clujean Cristi Danileț într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

„Doamnă Savonea, pe data de 15 decembrie 2025, cel mai mare for de magistrați care se poate constitui la nivel european – Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, alcătuită din 17 judecători din diverse state europene – a decis că dvs, făcând parte din secția disciplinară de la CSM care a sancționat un magistrat din România, ați încălcat nu niște drepturi legale, ci chiar drepturile omului”, a adăugat Danileț în mesajul citat.

„Marea Cameră spune că ați greșit, iar eu vă aduc aminte că soluția dvs mi-a blocat trei ani evoluția în carieră și această soluție ați considerat-o antecendent în dosarele ulterioare pe care le-ați judecat cu privire la mine. Poate nu vă aduceți aminte, dar în acest prim dosar este vorba despre o afirmație de a mea în legătură cu politicul care acaparase sistemul de servicii secrete, de magistratură și se pregătea să preia controlul asupra armatei. Dvs. ați spus că declarația mea publică referitoare la armată aduce atingere imaginii justiției, deși martorii audiați au spus cu totul altceva”, mai scrie Cristi Danileț.

Judecătorul Cristi Dănileț a fost exclus de trei ori din magistratură de către CSM, pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe Tik Tok care vizau viața sa privată, însă de fiecare dată a câștigat procesele cu CSM.

„Dincolo de ceea ce cred eu, Marea Cameră a decis definitiv și cu efect de precedent judiciar în toată Europa că un judecător este liber să participe la dezbaterile publice, iar CSM nu îi poate cenzura acest drept. Doamnă Savonea,

Dvs, ca judecător, ați încălcat un drept al omului. Mi-a luat 6 ani să demonstrez că ați greșit. Acum, soluția e publică. Iar dvs trebuie să faceți ceea ce ați promis în interviurile dvs: să vă asumați responsabilitatea ca judecător dovedit că ați încălcat drepturile unui cetățean. Cred că sunteți de acord cu mine că nu puteți să continuați să mai fiți judecător în România, cu atât mai mult nu puteți continua să fiți președinte al ICCJ și reprezentant al puterii judecătorești. Modul în care ați procedat dvs în timpul judecății și în care ați motivat acea soluție nu are nicio legătură cu activitatea unui magistrat competent și asumat”, explică fostul judecător în mesajul său.

„Sper că după ce citiți această scrisoare, să vă scrieți scrisoarea de demisie și să plecați la pensie. Este singurul lucru bun pe care îl puteți face acum, după dezastrul pe care reportajul Recorder din 9 dec. 2025 spune că l-ați generat și după modul în care mi-ați nenorocit mie cariera acum 6 ani”, subliniază Danileț.

De altfel, Cristi Danileț cere demisia altor doi magistrați: Victor Alistar, care este purtătorul de cuvânt al ICCJ și consilierul președintelui ICCJ, Lia Savonea, precum și a judecătorului Claudiu Drăgușin, judecător și membru CSM care a a reprezentat Guvernul României în cauza Danileț contra României, pe care îi acuză în două mesaje separate de complicitate în dosarul ajuns pe masa judecătorilor de la CEDO.

CEDO a decis, luni, în cazul Danileț vs. România, că sancționarea unui magistrat pentru postări pe rețelele sociale, în contexte de interes public, încalcă art. 10 din Convenția drepturilor omului și poate produce autocenzură.

Fostul judecător Cristi Danileț s-a pensionat la 48 de ani, după 25 de ani de activitate. În ianuarie 2024, fostul președinte Klaus Iohannis semna decretul de pensionare a judecătorului clujean Cristi Danileț.

