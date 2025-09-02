Reforma administrației: peste 320 de posturi dispar în județul Cluj

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în administrația locală ar urma să fie desființate. În Cluj, peste 320 de posturi vor fi eliminate.

Reforma administrației: peste 320 de posturi dispar în județul Cluj| Foto: pixabay.com

Reforma în administrație este „absolut necesară” în condițiile în care, în decurs de 6 luni, cheltuielile de personal au ajuns la 7 miliarde de lei, potrivit anunțului făcut marți de premierul Ilie Bolojan.

În prezent, în administrația locală sunt înregistrați 189.777 de angajați.

Dacă se va aplica o reducere de 40% a posturilor din administrație, atunci numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862. Însă, după cum a explicat Ilie Bolojan, acestea cuprind și posturi vacante. Astfel, posturile ocupate reduse efectiv ar fi de - 13.098 (10%).

Simulare reducere posturi ocupate

Simulare cu -10% posturi ocupate la nivelul țării|Sursa: gov.ro

În județul Cluj, numărul posturilor din administrație ar fi redus cu 328:

Total posturi aprobate: 5.758

Total posturi ocupate: 3.890

Reducere posturi ocupate – 328

Reducere posturi ocupate – 8%

Număr UAT-uri afectate – 15 (18%)

În județul Cluj, din 81 de unități administrativ-teritoriale, doar 15 ar trebui să taie posturi.

Sursa: gov.ro

Astfel, în urma aplicării reducerii de 40%, numărul posturilor va fi redus la 3.632, prin eliminarea a 328 de posturi ocupate efectiv, adică circa 8% din totalul personalului actual.

La nivel national, din 3.228 de unități administrativ-teritoriale, doar 1.655 vor trebui să taie posturi din organigrame

Cele mai multe posturi ar urma să fie reduse în județele:

*Prahova - 724 de posture

*București - 708 posturi

*Argeș - 649 de posturi

*Suceava - 627 de posturi

*Galați - 522 de posturi

*Mureș - 513 posturi

*Hunedoara - 450 de posturi

*Iași - 439 de posturi

