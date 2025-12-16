Park&Ride-ul de pe Traian Vuia, model de bună practică în mobilitate urbană sustenabilă

Primăria a finalizat proiectul Park&Ride-ului de pe strada Traian Vuia, investiție de peste 91 de milioane de lei, realizată din fonduri europene. Parcarea cu peste 800 de locuri oferă o soluție accesibilă și eficientă atât localnicilor cât și celor care vin în Cluj-Napoca la muncă sau cu alte scopuri.

Park&Ride-ul de pe Traian Vuia, model de bună practică în mobilitate urbană sustenabilă|Foto: monitorulcj.ro

Proiectul Park&Ride-ului de la Aeroport, cel mai mare parking public din Cluj-Napoca, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, s-a încheiat.

Inaugurarea Park and Ride-ului de pe strada Traian Vuia, 29 ianuarie 2025|Foto: monitorulcj.ro

Parcarea publică a fost deschisă la finalul lui ianuarie 2025, în urma colaborării dintre administrația locală și Consiliul Județean Cluj.

Proiectul parcării publice din zona Aeroportului, cu o capacitate de peste 800 de locuri, reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate de Primăria Cluj-Napoca în mobilitate urbană sustenabilă, contribuind la descongestionarea traficului, diminuarea poluării și încurajarea cetățenilor să aleagă transportul public în oraș.

Astfel, în această săptămână, în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, a avut loc evenimentul de finalizare a proiectului cofinanțat de Uniunea Europeană.

Park&Ride-ul de pe Traian Vuia, model de bună practică în mobilitate urbană sustenabilă|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

La eveniment au participat viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, secretarul de stat din Ministerul Proiectelor Europene, Carmen Moraru, prefectul Clujului Maria Forna, precum și șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Petru Alboi-Șandru, directorul general CTP Cluj-Napoca, Liviu Neag, dar și reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Națională (ADR) Nord-Vest.

În cadrul evenimentului au fost aduse în discuție tematici precum importanța atragerii fondurilor europene pentru creșterea calității vieții cetățenilor, respectiv proiectul Park & Ride Aeroport ca model de bune practici în categoria proiectelor de mobilitate sustenabilă. De asemenea, a fost subliniat impactul unui astfel de proiect asupra traficului, creșterii utilizării transportului în comun care, implicit, contribuie la reducerea emisiilor de CO2 și o calitate mai bună a vieții în municipiu.

Eveniment dedicat finalizării proiectului Park&Ride-ului de pe strada Traian Vuia, investiție de peste 91 de milioane de lei, realizată de Primăria Cluj-Napoca din fonduri europene|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Soluție accesibilă și eficientă pentru descongestionarea traficului

Parkingul de lângă Aeroportul Internațional „Avram Iancu” oferă o soluție accesibilă, sigură și eficientă de parcare destinată atât localnicilor, turiștilor, cât și celor care vin în Cluj-Napoca la muncă sau cu alte scopuri.

Una dintre componentele cheie ale Park & Ride Aeroport constă în parteneriatul cu Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca prin strategia de încurajare a utilizării mijloacelor de transport în comun.

Transport gratuit în baza tichetului de parcare

Astfel, cu tichetul de parcare de la Park & Ride publicul poate călători gratuit în Cluj-Napoca cu transportul în comun pe liniile care au traseul din zona Aeroportului spre și dinspre oraș: 5, 5N, 8, M41, M41L, M42, M42L, M43 și M44.

Parcarea publică, cu o capacitate de peste 800 de locuri, reprezintă o soluție accesibilă și eficientă pentru descongestionarea traficului din oraș și reducerea poluării|Foto: monitorulcj.ro

Proiectul european a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj și Aeroportul Internațional „Avram Iancu”.

Capacitate de peste 800 de locuri de parcare și facilități incluse

Park & Ride dispune de 889 locuri de parcare, astfel:

*756 locuri de parcare pentru autovehicule;

*39 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități;

*30 locuri de parcare pentru autovehicule electrice și hibride, fiind instalate inclusiv stații de încărcare;

*32 locuri de parcare dedicate mamelor cu copii;

*8 peroane pentru autobuze;

*24 locuri dedicate taxiurilor.

Plata pentru locurile de parcare se poate efectua simplu și rapid utilizând aparatele de la locație sau aplicația UpPark disponibilă în Google Play și AppStore.

Printre facilitățile proiectului amenajat pe o suprafață de 3396.70 m2 se numără:

*terminal tip autogară, care include pe lângă clădirea terminalului, copertină pentru autocare și piațetă publică;

*spații verzi perimetral și între locurile de parcare, fiind plantați un număr de 280 de arbori: 64 arțari, 57 carpeni și159 tei;

*zonă dedicată taxiurilor;

*zonă ClujBike;

*stații de transport în comun;

*5 stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, 8 stații duble cu încărcare lentă și 4 stații simple cu încărcare lentă, la care se utilizează aplicația EV Charge.

De asemenea, prin proiect s-a amenajat accesul din drumul național - din strada Traian Vuia și s-a realizat un sens giratoriu de mare viteză pentru facilitarea accesului în parcare a celor care vin dinspre municipiul Cluj-Napoca, dar și ieșirea pe sensul către Apahida.

Prin Park&Ride-ul din zona Aeroportului, administrația locală oferă cel mai mare și accesibil spațiu public unde cetățenii își pot lăsa mașina în siguranță și de unde pot lua autobuzul spre oraș gratuit folosind tichetul de parcare în loc de bilet.

Valoarea totală a proiectului este de 91,8 milioane de lei, din care 62,2 milioane de lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 9,5 milioane de lei de la bugetul național și 1,4 milioane de lei de la buget local.

Lucrările au început în august 2023 și s-au finalizat în decembrie 2024.

