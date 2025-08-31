Reforma administrației locale a fost amânată. Legea nu intră în pachetul fiscal pe care Guvernul își asumă răspunderea.

Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat cu două săptămâni. Guvernul își va asuma răspunderea doar pe cinci din cele șase legi programate inițial pentru pachetul doi de măsuri.

Cele cinci proiecte de măsuri fiscale, cu excepția reformei administrațiai centrale și locale, vizează următoarele domenii:

*pensiile magistraților

*reforma din Sănătate

*guvernanța corporativă a companiilor de stat

*reforma autorităților de reglementare – ASF, ANRE, ANCOM

*noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor

Pachetul doi de măsuri fiscale a fost spart în 6 proiecte de lege distincte, pentru a crește șansele măsurilor fiscale de a fi aprobate în cazul în care Curtea Constituțională a României ar putea declara anumite aspecte drept neconsituționale.

Liderii Coaliției s-au reunit, duminică, în ședință, pentru discuții cu privire la măsura care vizează reducerile de personal din administrația locală și centrală.

Însă, liderii partidelor din Coaliție nu au ajuns la un consens cu privire la numărul posturilor care ar putea fi reduse: premierul Ilie Bolojan ar fi insistat pentru desființarea a 45% din posturi, în timp ce alte propuneri venite de la Ministerul Dezvoltării vizau reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anunțată anterior, potrivit HotNews.ro

Luni, în Parlament, Guvernul își va asuma răspunderea pe celelalte cinci proiecte de legi, care includ și reforma pensiilor magistraților.

Potrivit estimărilor oficiale, impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei.

Potrivit Constituției, Executivul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

