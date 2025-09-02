Bolojan: „Cheltuielile de personal din administrația locală au crescut cu 10%, deși ar fi trebuit să scadă”

În prima conferință de presă susținută de Ilie Bolojan după ce a amenințat cu demisia, premierul a explicat că fără o reducere de personal în administrație, pachetul de reforme nu este complet.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, luni, pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Marți, premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța reformei administrației locale:

„Acest al doilea pachet format din 5 proiecte trebuie să fie completat de al șaselea. Proiectul care ține de reforma adminitrației locale, dar pentru că nu am ajuns la o înțelegere el nu a mai fost depus”, a explicat Bolojan în conferința susținută marți la Palatul Victoria.

Cheltuielile de personal în administrația publică locală au crescut în primele șase luni ale acestui an cu 10% față de perioada similară din 2024, deși, teoretic, ar fi trebuit să scadă cu 5%, precizează premierul Ilie Bolojan.

Bolojan menționează că această creștere a avut loc în ciuda faptului că nu s-au făcut creșteri de personal.

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială, iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă, pentru că, dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului - mai ales acolo unde ele sunt inutile - riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar, în aceste zile sau în lunile următoare, să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul viitor, dacă nu le reducem, în situația în care ne găsim anul acesta”, a spus prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Premierul a menționat că al doilea pachet de măsuri, depus luni în Parlament, reduce privilegiile din sectorul public. El a subliniat că pachetul, format din cinci proiecte, trebuia să fie completat de al șaselea, care vizează reforma administrației publice locale. Însă, din cauză că nu s-a ajuns la un acord între toate partidele din coaliție, acesta nu a mai fost depus.

„Acest pachet este însă complementar pachetului de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea lui, practic nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale, care este o coloană vertebrală a administrației publice românești și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori”, a spus Bolojan

Reduceri de personal între 10% și 45%

Ilie Bolojan a prezentat mai multe grafice privind numărul de posturi.

„Nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație și am să explic aceste aspecte. În aceste zile ați auzit diferite cifre de reduceri, de la 45% la 10% la 40%, care se aplică la o zonă sau la alta și foarte puțin probabil dintre cei care nu sunt inițiați au înțeles care sunt problemele în administrația noastră, care este dimensionată de baza unui număr maxim de posturi, care este raportat la numărul de locuitori”, a afirmat Bolojan.

El a menționat că vine cu soluții în fața cetățenilor în calitate de prim ministru și din acest motiv a propus o analiză cât se poate de corectă și de cinstită asupra administrației locale din România.

Conform lui Ilie Bolojan, reforma în administrație este „absolut necesară” în condițiile în care, în decurs de 6 luni, cheltuielile de personal au ajuns la 7 miliarde de lei.

