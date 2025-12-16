Ample lucrări de reabilitare la opt obiective din Parcul Etnografic „Romulus Vuia”: proiectul de restaurare, parte a procesului de revitalizare a muzeului în aer liber din Hoia

Lucrări de reabilitare de amploare sunt desfășurate la opt obiective din Parcul Etnografic „Romulus Vuia”. Lucrările de restaurare, în valoare de peste 600.000 de lei, sunt parte a proiectului de reabilitare a monumentelor etnografice.

Lucrări sincron de amploare sunt desfășurate la 8 obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

Este vorba de una dintre cele mai importante intervenții de restaurare a monumentelor etnografice din ultimii 15 ani.

Muzeul Satului din Pădurea Hoia, obiectiv turistic de impact pentru județul Cluj, se află într-un plin proces de restaurare, potrivit unei informări publicate de Consiliul Județean Cluj pe pagina de Facebook.

În muzeul în aer liber din Hoia sunt deschise simultan opt șantiere, iar proiectul vizează lucrări de reparații și reabilitare a unor monumente de arhitectură vernaculară. Intervențiile sunt parte a proiectului finanțat din fonduri nerambursabile, derulat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

Investiție de peste 2 milioane de lei pentru restaurarea patrimoniului

Proiectul de reabilitare a monumentelor etnografice din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” este o inițiativă culturală și de patrimoniu care își propune să protejeze și să conserve patrimoniul cultural al României.

Proiectul de reabilitare a monumentelor etnografice, o inițiativă ce își propune să protejeze și să conserve patrimoniul cultural al României|Foto: Consiliul Județean Cluj

Scopul proiectului constă în conservarea monumentelor de arhitectură populară, care oferă o perspectivă asupra tradițiilor și obiceiurilor din trecut şi contribuie la educarea publicului în privința valorilor culturale și istorice.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție de cultură ce derulează activitate în subordinea Consiliului Județean Cluj, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile în valoare de peste 2 milioane de lei (2.051.459 de lei), pentru un proiect de restaurare a 12 obiective muzeale, care a început anul acesta și se derulează până la finalul lui 2027, în cadrul programului de finanţare: „Timbrul Monumentelor Istorice”, al Institutului Național al Patrimoniului.

Multiple șantiere deschise pentru conservarea monumentelor de arhitectură populară din Muzeul Satului din Hoia|Foto: Consiliul Județean Cluj

Cinci echipe de meșteri acreditați pentru montarea de șindrilă (draniță) și stuf pe obiective de patrimoniu lucrează în aceste ultime zile din 2025, pentru reabilitarea acoperișurilor a opt obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

Obiective reabilitate în decembrie 2025

Acoperiș șindrilă:

*Joagărul Botiza (Jud. Maramureș) – Această instalație tehnică reprezintă o etapă importantă în evoluția tehnologiilor de prelucrare a lemnului în mediul rural.

*Piua Gladna (Jud. Timiș) – Datând din secolul al XIX-lea, piua este o piesă remarcabilă care exemplifică ingeniozitatea tehnică a țăranilor în prelucrarea lânii.

*Rotăria Ieud (Jud. Maramureș) -Atelierul de rotărie de la Ieud reflectă măiestria artizanală din Maramureșul Istoric.

*Fierăria Rimetea (Jud. Alba) – Fierăria din Rimetea este un exemplu de tehnologie semi-industrială rurală din secolul al XIX-lea.

*Șura și Piua de ulei din Herepia (Jud. Hunedoara) – Restaurarea șurii și a instalațiilor tehnice adăpostite în ea este esențială pentru conservarea tehnologiilor tradiționale de obținere a uleiului.

*Gospodărie Telciu (Jud. Bistrița-Năsăud) Anexe – Șura complexă din Telciu, reprezentativă pentru arhitectura rurală din zona Năsăudului, necesită restaurare pentru a preveni degradarea.

*Gospodărie Mărișel (Jud. Cluj) – Anexele incluzând șoprul și batoza manuală, oferă o perspectivă asupra specificului ocupațional și arhitectural al Munților Apuseni.

Acopriș stuf

*Gospodăria din Geaca, județul Cluj, este reprezentativă pentru o subzonă etnografică renumită prin utilizarea stufului din resursele locale pentru realizarea învelitorilor caselor și anexelor gospodărești.

Cinci echipe de meșteri acreditați pentru montarea de șindrilă (draniță) și stuf pe obiective de patrimoniu lucrează în aceste ultime zile din 2025, pentru reabilitarea acoperișurilor a opt obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca|Foto: Consiliul Județean Cluj

Parcul Etnografic din Cluj, incursiune unică în viața rurală tradițională din Transilvania

Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, este un ansamblu deosebit de patrimoniu cultural, reprezentativ pentru diversitatea arhitecturală și ocupațională a regiunilor etnografice din Transilvania.

Este primul muzeu în aer liber din România şi include o varietate de gospodării, biserici, ateliere și instalații tehnice din diverse regiuni etnografice ale Transilvaniei, fiecare cu specificul său unic, potrivit Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Fondat în anul 1929, acesta funcționează ca o secție a Muzeului Etnografic al Transilvaniei și se întinde pe o suprafață de aproximativ 16 hectare, oferind o incursiune unică în viața rurală tradițională din diverse regiuni ale Transilvaniei. Parcul expune peste 90 de monumente de arhitectură populară, structuri selectate riguros pentru a reflecta diversitatea culturală și tehnologică a regiunii.

