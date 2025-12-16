Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în cazul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi

Vlad Pascu, șoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, rămâne cu pedeapsa de 10 ani închisoare.

Instanța Supremă i-a respins, marți, recursul în casație, o cale extraordinară de atac prin care tânărul încerca să obțină o reducere a condamnării.

La finalul lui noiembrie 2025, după doar trei luni de pușcărie, Vlad Pascu a cerut revizuirea pedepsei de 10 ani de închisoare.

„Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad și de către persoana interesată Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunțate de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023. Definitivă”, se arată în decizia instanței, citată de Agerpres.ro

În dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pedeapsa a fost menținută de Curtea de Apel Constanța.

În timpul procesului, părinții victimelor au cerut ca Vlad Pascu să fie condamnat la o pedeapsă mai mare, pentru omor, însă judecătorii nu au fost de acord cu schimbarea încadrării faptelor.

