Clujul are o nouă scară urbană cu 482 de trepte. Dan Tarcea: „Pentru cei care vor o provocare sportivă, traseul este pregătit!”

Primăria Cluj-Napoca a finalizat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, pe strada Ioan Iacob, care facilitează accesul între strada Uliului și Aleea Bucura, spre zona Donath.

Primăria Cluj-Napoca a amenajat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, pe strada Ioan Iacob. | Foto: captură video / Facebook Dan Ștefan Tarcea

Primăria Cluj-Napoca a amenajat o nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu, pe strada Ioan Iacob, care asigură un acces mai rapid între strada Uliului și Aleea Bucura, spre zona Donath.

Proiectul a inclus amenajarea unui traseu cu 482 de trepte, balustrade, ziduri de sprijin și iluminat public, oferind atât o rută mai scurtă pentru locuitori, cât și o provocare pentru pasionații de mișcare.

O nouă legătură pietonală în cartierul Grigorescu

Primăria Cluj-Napoca a amenajat un nou traseu pietonal pe strada Ioan Iacob, în cartierul Grigorescu, care asigură o conexiune directă între strada Uliului și Aleea Bucura, spre zona Donath.

Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, până acum persoanele care circulau între cele două zone erau nevoite să facă un ocol considerabil pe strada Uliului. Noul traseu reduce distanța parcursă și oferă o alternativă pietonală mai accesibilă.

482 de trepte și iluminat public pe întreaga lungime

Lucrările au presupus construirea a 482 de trepte, montarea balustradelor de protecție, realizarea zidurilor de sprijin și instalarea iluminatului public pe întreaga lungime a traseului.

Reprezentanții administrației locale precizează că panta depășește 35%, iar urcarea celor 482 de trepte este echivalentă cu aproximativ 30 de etaje.

Traseu util pentru locuitori și pasionații de sport

Municipalitatea susține că noua amenajare este destinată, în primul rând, locuitorilor din zonă, care vor beneficia de o conexiune pietonală mai rapidă între cartiere. Totodată, traseul poate reprezenta și o opțiune pentru cei care doresc să facă mișcare, având în vedere diferența mare de nivel și numărul ridicat de trepte.

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