Primăria Florești ia măsuri împotriva vânzării de alcool și tutun către minori. Pivariu: „Avem toleranță zero!”

Primăria Florești a transmis notificări operatorilor economici care comercializează băuturi alcoolice, produse din tutun și produse conexe, reamintindu-le obligația de a nu vinde aceste produse persoanelor sub 18 ani.

Primăria Florești a transmis notificări tuturor operatorilor economici care comercializează băuturi alcoolice, produse din tutun și produse conexe pe raza comunei, reamintindu-le obligațiile prevăzute de Legea nr. 349/2002. | Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primăria Florești a transmis notificări tuturor operatorilor economici care comercializează băuturi alcoolice, produse din tutun și produse conexe pe raza comunei, reamintindu-le obligațiile prevăzute de Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Autoritățile locale le solicită comercianților să ia toate măsurile necesare pentru verificarea vârstei cumpărătorilor și să respecte interdicția de a vinde alcool, produse din tutun și produse conexe persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Pivariu: „Avem toleranță zero”

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat că măsura vine în contextul în care, în ultima perioadă, au fost identificați minori aflați sub influența alcoolului.

„Comercianții nu au voie să vândă produse alcoolice sau pe bază de tutun minorilor. În ultimul timp am văzut minori care erau sub influența alcoolului și am reiterat această prevedere legală. Nu ne jucăm cu nimeni, nu este negociabil”, a transmis edilul.

Acesta a precizat că Poliția Locală Florești va intensifica verificările în perioada următoare.

„Noi intensificăm în acest moment cât se poate de mult controalele, pentru că avem toleranță zero la acest aspect. Comercianții nu au voie să facă acest lucru”, a subliniat Bogdan Pivariu.

Poliția Locală va verifica respectarea legii

Potrivit administrației locale, acțiunile de control vor viza respectarea obligației de verificare a vârstei cumpărătorilor și aplicarea prevederilor legale privind comercializarea băuturilor alcoolice, produselor din tutun și produselor conexe.

Reprezentanții Primăriei Florești transmit că scopul acestor măsuri este protejarea minorilor și prevenirea consumului de alcool și tutun în rândul acestora.

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