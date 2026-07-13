Definitivat 2026. Peste 9.600 de profesori vor susține proba scrisă. Câți candidați are Clujul

Peste 9.600 de profesori susțin marți examenul național de definitivare în învățământ, dintre care 486 în județul Cluj, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca.

este 9.600 de profesori susțin marți examenul național de definitivare în învățământ / Foto: Pixabay.com

Peste 9.600 de cadre didactice sunt așteptate marți, 14 iulie, să susțină proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, notează Agerpres.ro. La nivelul județului Cluj, 486 de profesori au fost admiși pentru această etapă a examenului, care se va desfășura la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca.

486 de candidați din Cluj, admiși la proba scrisă

În județul Cluj, 514 cadre didactice s-au înscris la examenul național de definitivare în învățământ la începutul anului școlar 2025-2026. Dintre acestea, 486 de candidați au fost admiși pentru susținerea probei scrise, după ce au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie: un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” în anul școlar în curs și o medie de minimum 8 la inspecțiile la clasă și evaluarea portofoliului profesional, fără note mai mici de 7 la fiecare dintre aceste probe.

Proba scrisă este organizată la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca, pentru 48 de discipline. Accesul candidaților în sălile de examen este permis între orele 7:30 și 8:00, pe baza unui act de identitate valabil, iar examenul începe la ora 9:00. Durata probei este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una sau două ore în cazurile speciale prevăzute de regulament.





Cele mai multe înscrieri, la învățământul preșcolar și primar

La nivelul județului Cluj, cele mai multe înscrieri s-au înregistrat la învățământ preșcolar în limba română (106 candidați), învățământ primar în limba română (84), învățământ antepreșcolar în creșa de copii (69), psihopedagogie specială (29) și matematică (19).

La nivel național, disciplinele cu cei mai mulți candidați sunt învățământul preșcolar în limba română (2.506 candidați), învățământul primar în limba română (1.902), educator-puericultor (576), psihopedagogie specială (544) și educație fizică și sport (506).

Subiectele pentru cele 106 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, la solicitarea candidaților, precum și baremele de evaluare sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. După încheierea probei scrise, acestea vor fi publicate pe platforma dedicată examenului și afișate la avizierele centrelor de examen.

Marinela Marc: „Le doresc tuturor candidaților mult succes”

Inspectorul școlar general al ISJ Cluj, Marinela Marc, spune că numărul profesorilor care aleg să susțină examenul de definitivare este în creștere de la un an la altul.

„Mă bucur să constat că, în județul Cluj, de la un an la altul, tot mai mulți tineri profesori aleg să investească în propria dezvoltare profesională, înscriindu-se la examenul de definitivare în învățământ. Le doresc tuturor candidaților mult succes și rezultate pe măsura muncii și dedicării lor!”, a transmis inspectorul școlar general.





Când se afișează rezultatele

Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat examenului. Contestațiile vor putea fi depuse în 21 iulie, până la ora 20:00, și în 22 iulie, până la ora 12:00, inclusiv online, la adresele comunicate de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale vor fi publicate în 27 iulie, urmând să fie validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august.

Media minimă de promovare este 8, iar nota obținută la proba scrisă reprezintă 70% din media finală. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, depășesc statutul de profesor debutant și își pot continua parcursul profesional prin obținerea gradelor didactice. Lucrările vor fi evaluate în format digitalizat, iar toate sălile de examen sunt monitorizate audio-video.



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