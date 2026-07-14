CFR Cluj a pus ochii pe doi internaționali români! Neluțu Varga a confirmat totul

CFR Cluj este departe de a fi încheiat campania de transferuri din această vară. Ardelenii au pus ochii pe doi jucători de perspectivă din străinătate.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, vrea să transfere doi internaționali români / Foto: Sportul Clujean

CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato.

După ce a transferat nu mai puțin de opt jucători în această vară, ardelenii sunt cu gândul tot la transfeuri înaintea debutului Superligii.

Conform Prima Sport, cei doi jucători pe care a pus ochii formația din Gruia sunt Ioan Vermeşan (19 ani) şi Luca Szimionaş (19 ani), ambii legitimaţi la Verona, echipă care a retrogradat în Serie B la finalul sezonului trecut.

A debutat în Serie A!

Vermeşan a apucat să debuteze în Serie A pentru gruparea italiană şi a fost aproape de o convocare la reprezentativa de seniori a României, pentru meciurile de baraj cu Turcia şi Slovacia. Mircea Lucescu l-a inclus în lotul lărgit, dar în cele din urmă Vermeşan a fost lăsat să joace pentru selecționata de tineret.

Ioan Vermeşan şi Luca Szimionaş au avut acelaşi traseu în fotbal. Ambii sunt originari din Timişoara şi şi-au început junioratul la Ripensia. La 16 ani, cei doi au făcut pasul spre fotbalul italian şi au semnat contracte cu Verona. Şi Atalanta e interesată de cei doi jucători români. Clubul din Serie A vrea să-i transfere la pachet, dar să-i trimită în primul sezon la echipa a doua care evoluează în Serie C. Atât Vermeşan, cât şi Szimionaş, mai au un an de contract la Verona şi oferte de prelungire a angajamentelor.

Patronul echipei, Neluțu Varga, a recunoscut interesul față de cei doi jucători și a anunțat că este pregătit să concureze cu Atalanta pentru semnăturile fotbaliștilor.

„Vermeşan e o ţintă, da, mai e încă cineva. Vreau să iau doi jucători de la naţionala de tineret. (n.r. – Szimionaş?) Mă trageţi de limbă. Nu mă interesează că e sau nu e Atalanta pe fir. Eu ştiu ce pot oferi, negociem şi vedem dacă putem perfecta transferurile”, a spus omul de afaceri pentru sursa citată anterior.

A adus opt jucători noi și un antrenor!

Noul sezon al Superligii va debuta la finalul acestei săptămâni. CFR Cluj se va deplasa la Galați pentru duelul cu Oțelul din prima etapă, programat sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30.

Ardelenii au pregătit în Slovenia noua ediție internă și au transferat nu mai puțin de șapte nume noi în această vară: portarul portughez Andre Moreira (ultima oară a evoluat la Volos), mijlocașul bosniac Igor Savic (Zrinjski), fundașul croat Renato Pantalon (FK Jablonec), mijlocașului ghanez Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung), mijlocașul uruguayan Francisco Barrios (Atletico Clube Goianiense), israelianul Yuval Sade și atacantul sârb Stefan Dražić. Acestei listă se alătură și Marian Huja, cumpărat definitiv de către ardeleni de la Pogon Szczecin.

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