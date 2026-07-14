Victimele Mineriadei vor primi indemnizații de 5.000 de lei și alte beneficii. Legea a fost promulgată!

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care acordă noi drepturi victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și urmașilor acestora, inclusiv o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care acordă noi drepturi victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și urmașilor acestora. | Foto: Marius Manea - Facebook

Victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și urmașii persoanelor decedate în timpul acelor evenimente vor beneficia de o serie de drepturi și facilități, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează aceste măsuri.

Actul normativ prevede, de asemenea, acces gratuit la servicii medicale, facilități fiscale și posibilitatea pensionării cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard. Legea va intra în vigoare anul viitor.

Noi beneficii pentru victimele Mineriadei și urmașii acestora

Printre cele mai importante prevederi se numără acordarea unei indemnizații reparatorii lunare în valoare de 5.000 de lei.

Cine beneficiază de noile prevederi

Potrivit legii, sunt considerați victime ale Mineriadei urmașii persoanelor care și-au pierdut viața în timpul violențelor din București, precum și persoanele care au fost rănite, arestate sau reținute în perioada 13-15 iunie 1990.

Tratament gratuit, pensionare anticipată și facilități fiscale

Pe lângă indemnizația lunară, beneficiarii vor avea dreptul la tratament medical gratuit și se vor putea pensiona cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

De asemenea, legea prevede scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru locuința de domiciliu și terenul aferent, transport public gratuit și călătorii gratuite la clasa I pe calea ferată.

Potrivit actului normativ, noile prevederi vor intra în vigoare în cursul anului viitor.

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