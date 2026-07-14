Vreme frumoasă la Cluj-Napoca astăzi. Temperaturile urcă până la 27 de grade, iar șansele de ploaie sunt reduse.

Clujenii se bucură marți de o zi cu vreme plăcută și temperaturi specifice verii. Maxima va ajunge la 27 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial însorit pe parcursul zilei.

Clujenii se bucură marți de o zi cu vreme plăcută și temperaturi specifice verii. Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Ziua de marți aduce condiții meteo favorabile în Cluj-Napoca. Cerul va fi parțial însorit, iar temperaturile vor urca treptat până la o maximă de 27 de grade Celsius în cursul după-amiezii.

Dimineața, valorile termice vor porni de la aproximativ 19 grade, iar spre orele prânzului și după-amiezii se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale zilei.

Șansele de precipitații sunt reduse, de aproximativ 15%, astfel că nu sunt așteptate ploi semnificative. Umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 55%, iar vântul va sufla cu aproximativ 14 km/h, contribuind la un disconfort termic redus.

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