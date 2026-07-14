Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL) propune alegeri anticipate: „Întoarcerea la popor e o chestiune firească!”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că alegerile anticipate reprezintă o soluție pentru deblocarea crizei politice, în condițiile în care partidele nu au reușit să formeze un nou guvern.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că alegerile anticipate reprezintă o soluție pentru deblocarea crizei politice. | Foto: George Călin / Inquam Photos

Pe fondul blocajului politic și al dificultăților în formarea unui nou Executiv, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan consideră că organizarea alegerilor anticipate ar putea reprezenta soluția pentru ieșirea din criză.

Liberalul afirmă că, dacă blocajul politic persistă, românii ar putea fi chemați din nou la urne chiar în această toamnă și îi cere președintelui Nicușor Dan să accelereze procesul de desemnare a unui premier.

Siegfried Mureșan: „Întoarcerea la popor e o chestiune firească”

Pe fondul blocajului politic și al dificultăților în formarea unui nou Executiv, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan consideră că organizarea alegerilor anticipate ar putea reprezenta soluția pentru ieșirea din criză.

„În Uniunea Europeană, în ultimii cinci ani, am avut alegeri anticipate în zece din cele 27 de state membre, plus Republica Moldova și Marea Britanie. Alegerile anticipate nu sunt o chestiune neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească”, a declarat Siegfried Mureșan pentru Digi24.

Alegeri în toamnă, dacă nu se găsește o soluție

Liberalul apreciază că, în cazul în care actuala criză politică nu va fi depășită, alegerile anticipate ar putea avea loc în toamna acestui an.

„Cred că dacă am avea alegeri anticipate, ele vor fi în toamna acestui an”, a spus europarlamentarul.

Apel către Nicușor Dan

Siegfried Mureșan consideră că președintele Nicușor Dan nu ar trebui să mai amâne desemnarea unui nou prim-ministru și spune că cetățenii așteaptă o soluție după mai bine de două luni de la căderea Guvernului.

„Ar fi fost bine ca partidele să se înțeleagă și să avem un guvern imediat. Dar, de vreme ce actorii politici nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție”, a afirmat acesta.

Europarlamentarul a adăugat că, la aproximativ 70 de zile de la căderea Guvernului, românii se așteaptă la instalarea unui nou Executiv și a apreciat că desemnarea succesivă a unor premieri la intervale de 30 de zile nu reprezintă o soluție eficientă.

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