Lista Kremlinului cu statele „ostile” a fost actualizată. România figurează în Top 10!

România se află în primele zece poziții ale unui clasament publicat de presa apropiată Kremlinului, care evaluează statele considerate cele mai „ostile” Rusiei în funcție de sprijinul acordat Ucrainei.

România se află în primele zece poziții ale unui clasament publicat de presa apropiată Kremlinului, care evaluează statele considerate cele mai „ostile” Rusiei. | Foto: DepositPhotos.com

România ocupă locul 8 într-un clasament realizat de publicația rusă Vzglyad, apropiată de Kremlin, care analizează gradul de implicare militară și diplomatică a statelor occidentale în sprijinul Ucrainei. Clasamentul este prezentat ca o ierarhie a celor mai „ostile” țări față de Rusia și este actualizat lunar.

Potrivit sursei citate, România împarte poziția a opta cu Canada și Olanda, toate cele trei state acumulând câte 60 de puncte. În timp ce Canada și Olanda și-au modificat pozițiile față de ediția precedentă a clasamentului, România și-a păstrat locul, conform stiripesurse.ro.

Germania și statele baltice, în fruntea clasamentului

Pe primul loc în ierarhia publicată de presa rusă se află Germania și Letonia, fiecare cu câte 90 de puncte. Sunt urmate de Marea Britanie și Estonia, cu 85 de puncte, iar Franța ocupă următoarea poziție, cu 80 de puncte.

În continuare se regăsesc Polonia, Finlanda, Cehia și Suedia, urmate de Lituania. Belgia, Danemarca, Spania, Italia și Statele Unite sunt plasate înaintea României, în timp ce Grecia și alte state europene se află pe pozițiile inferioare ale clasamentului.

Propaganda rusă susține că Europa se pregătește pentru un conflict

Conform articolului publicat de Vzglyad, Europa ar fi devenit mai independentă de Statele Unite în ceea ce privește politica de securitate, pe fondul concentrării Washingtonului asupra conflictelor din Orientul Mijlociu și din regiunea Asia-Pacific.

Publicația rusă susține că statele europene au trecut de la sprijinul politic pentru Ucraina la măsuri logistice și militare concrete și interpretează aceste evoluții drept semne ale pregătirii pentru un posibil conflict cu Rusia. Totodată, clasamentul este realizat pe baza contractelor privind echipamentele destinate apărării spațiului aerian ucrainean și a fondurilor alocate de statele occidentale pentru sprijinirea Ucrainei.

Foto: DepositPhotos.com

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