Skip the line: Ultimele zile în care festivalierii își mai pot comanda prin Wolt brățările de acces la Electric Castle (P)

Numai mâine nu-i poimâine - și începe Electric Castle! Participanții din București și Cluj-Napoca mai au doar două zile pentru a-și comanda brățara de acces direct acasă.

Până pe 15 iulie, cei care și-au cumpărat bilete pot folosi serviciul „Skip the line”, disponibil în shop-ul Electric Castle din aplicația Wolt.

Brățara ajunge direct la adresa aleasă

După personalizarea și verificarea biletului pe electriccastle.ro, festivalierii pot plasa comanda în Wolt, iar brățara este livrată la adresa selectată. Livrarea este gratuită pentru utilizatorii eligibili W+ sau Genius. Serviciul este disponibil exclusiv prin Wolt, în București și Cluj-Napoca, până pe 15 iulie.

O opțiune deja populară printre participanții la festival

Livrarea brățărilor înainte de festival a devenit deja parte din rutina de pregătire pentru mii de participanți. În 2025, Wolt a livrat aproape 8.000 de brățări Electric Castle către peste 4.100 de clienți.

Popularitatea serviciului s-a văzut și în comenzile din aplicație: în prima parte a lunii iulie 2025, brățările Electric Castle s-au situat pe locul al treilea în topul celor mai comandate produse prin Wolt.

Ce trebuie să faci înainte de a comanda brățara

Pentru ca brățara să poată fi emisă și livrată, biletul trebuie personalizat în prealabil pe site-ul electriccastle.ro.

Numele și celelalte informații asociate biletului trebuie să fie corecte și să coincidă cu datele folosite la check-in și cu cele din actul de identitate. Eventualele neconcordanțe pot fi semnalate echipei Electric Castle la adresa contact@electriccastle.ro.

La plasarea comenzii în Wolt, în câmpul „Adaugă un mesaj pentru magazin”, trebuie introduse:

numele și prenumele titularului;

codul unic de pe bilet;

codul unic al Camping Pass-ului, pentru comenzile care includ acces la camping.

Comenzile pentru care check-in-ul nu este complet sau care conțin informații incorecte vor fi anulate.

Pot fi comandate maximum cinci brățări din fiecare categorie, cu condiția ca informațiile să fie completate corect pentru fiecare bilet.

Brățările sunt nominale și nu pot fi transferate

Fiecare brățară trebuie să ajungă la persoana pentru care a fost emisă. La intrarea în festival, aceasta va fi scanată, iar identitatea participantului va fi verificată pe baza datelor asociate biletului. Brățările nu sunt transmisibile.

Participanții care se prezintă la festival fără brățară vor achita o taxă de 50 de euro pentru efectuarea schimbului la fața locului. Pentru returnarea biletelor nu se aplică dreptul de retragere, conform OUG 34/2014, articolul 16, litera l).