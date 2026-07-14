Companiile aeriene europene au rezerve de carburant pentru mai puțin de o lună. Tensiunile din Orientul Mijlociu pun presiune pe aprovizionare!

Companiile aeriene din Europa dispun de rezerve de combustibil pentru avioane suficiente pentru mai puțin de 30 de zile, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să afecteze lanțurile de aprovizionare.

Companiile aeriene din Europa dispun de rezerve de combustibil pentru avioane suficiente pentru mai puțin de 30 de zile. | Imagine generată cu ajutorul AI

Europa rămâne cea mai expusă regiune la eventuale întreruperi ale livrărilor de carburant pentru aviație, din cauza dependenței de importurile care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Europa se confruntă cu un nivel redus al rezervelor de combustibil pentru avioane, în timp ce instabilitatea din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze temerile privind noi blocaje în aprovizionare.

State precum Marea Britanie, Franța și Germania sunt printre cele mai vulnerabile, deoarece, după închiderea mai multor rafinării în ultimele decenii, depind într-o măsură semnificativă de importurile de carburant care tranzitează Strâmtoarea Hormuz, conform ziare.com.

Europa, cea mai expusă regiune la întreruperi ale aprovizionării

Strâmtoarea Hormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate. Deși traficul a fost parțial reluat în luna iunie, armistițiul dintre Iran și Israel rămâne fragil, iar noile atacuri din regiune sporesc riscul unor noi perturbări.

Datele firmei de consultanță Energy Aspects indică un posibil deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al treilea al anului. În același timp, Statele Unite și regiunea Asia-Pacific sunt estimate să înregistreze excedente de aprovizionare.

La începutul lunii iunie, stocurile europene de combustibil pentru avioane se ridicau la aproximativ 38 de milioane de barili, ceea ce acoperă mai puțin de 30 de zile de consum, potrivit calculelor Reuters. Prin comparație, Statele Unite dispuneau de stocuri de aproximativ 99 de milioane de barili.

Producția rafinăriilor a crescut, dar marja de siguranță rămâne redusă

Cele mai recente date ale Agenției Internaționale pentru Energie arată că, la sfârșitul lunii mai, stocurile de combustibil pentru avioane din Europa erau cu aproximativ 10% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar producția rafinăriilor crescuse cu circa 30%.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că marja de siguranță rămâne limitată la aproximativ o lună, ceea ce face ca piața europeană să fie vulnerabilă în cazul unor noi întreruperi ale fluxurilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu.

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