Frica de scumpiri îi face pe români să strângă cureaua. Ce arată cel mai nou sondaj IRSOP

Românii privesc cu tot mai multă îngrijorare evoluția economiei și se pregătesc pentru un an dificil, arată cel mai nou sondaj realizat de IRSOP.

Românii privesc cu tot mai multă îngrijorare evoluția economiei / Foto: monitorulcj.ro

Românii sunt tot mai îngrijorați în privința evoluției economiei și privesc cu mai puțin optimism perioada următoare, arată un sondaj realizat de IRSOP și publicat luni. Datele cercetării indică o creștere a sentimentului de nesiguranță în rândul populației, pe fondul așteptărilor privind noi majorări de prețuri, deteriorarea situației financiare personale și scăderea nivelului de trai.

Cei mai mulți dintre cei intervievați consideră că următoarele 12 luni vor aduce noi scumpiri, iar acest lucru începe să influențeze direct modul în care oamenii își gestionează banii. Tot mai mulți români spun că reduc cheltuielile de zi cu zi, evită achizițiile importante și preferă să pună bani deoparte pentru eventuale situații neprevăzute.

Peste 80% dintre români se așteaptă la noi creșteri de prețuri

Potrivit sondajului IRSOP, 83% dintre respondenți cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni. Procentul este mai mare decât cel înregistrat în luna mai, când aceeași perspectivă era exprimată de 78% dintre participanții la cercetare.

Doar 11% dintre români consideră că prețurile vor rămâne la nivelul actual, ceea ce arată că majoritatea populației anticipează o perioadă în care costurile de trai vor continua să pună presiune pe bugetele familiale.

Așteptările negative privind evoluția prețurilor se reflectă și în percepția oamenilor asupra propriei situații financiare. 61% dintre cei chestionați spun că peste un an vor avea o situație financiară mai slabă decât în prezent, procent în creștere față de luna trecută, când această opinie era împărtășită de 54% dintre respondenți.

În schimb, doar 21% dintre participanți cred că veniturile sau situația lor financiară se vor îmbunătăți în următoarea perioadă. Nici perspectiva asupra nivelului de trai nu este una optimistă. Sondajul arată că 76% dintre români consideră că peste un an vor avea un nivel de trai mai scăzut, în timp ce doar 11% se așteaptă la o îmbunătățire a situației. Pe termen și mai lung, percepția rămâne rezervată. Când sunt întrebați despre următorii cinci ani, 57% dintre respondenți spun că se așteaptă ca nivelul lor de trai să continue să se deterioreze, în timp ce 29% privesc mai optimist evoluția viitoare.

Românii cumpără mai puțin și încearcă să economisească

Incertitudinea economică se vede și în comportamentul de consum. Potrivit sondajului, 61% dintre români afirmă că au redus cumpărăturile pentru consumul curent comparativ cu anul trecut. Doar 10% spun că au ajuns să cumpere mai mult, semn că o parte importantă a populației a început să fie mai atentă la cheltuieli.

În același timp, aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 47%, declară că încearcă să economisească bani pentru situații neprevăzute. Tendința arată o preocupare crescută pentru siguranța financiară, într-un context în care oamenii se tem că ar putea apărea cheltuieli suplimentare sau perioade mai dificile.

Pe fondul acestor temeri, investițiile importante sunt tot mai mult amânate. Deși o parte dintre români încă iau în calcul anumite cheltuieli pe termen lung, procentele sunt mai reduse. Astfel, 40% dintre participanți spun că ar fi dispuși să investească în educația proprie sau a copiilor, iar 32% iau în calcul o vacanță în străinătate. În schimb, doar 17% intenționează să cumpere o mașină. Interesul pentru investiții financiare sau dezvoltarea unei afaceri este și mai scăzut. Doar 9% dintre români spun că ar investi în acțiuni sau titluri de stat, 8% ar aloca bani pentru propria firmă, iar 7% iau în calcul deschiderea unei afaceri.

Cumpărarea unei proprietăți pare, de asemenea, o decizie dificilă pentru mulți români în actualul context economic: doar 6% spun că intenționează să cumpere un teren, iar 4% o locuință.

Locurile de muncă, cursul valutar și dobânzile, printre principalele îngrijorări

Deși majoritatea angajaților consideră că locul lor de muncă este sigur, există în continuare temeri privind piața muncii. 73% dintre angajați spun că nu se tem pentru actualul loc de muncă, însă 27% consideră că acesta ar putea fi pus în pericol. O altă problemă este și percepția privind găsirea unui nou loc de muncă. 70% dintre respondenți afirmă că este dificil să găsești un serviciu în localitatea în care locuiești, iar această dificultate contribuie la sentimentul de nesiguranță economică.

În rândul celor care se tem că și-ar putea pierde locul de muncă, 81% cred că le-ar fi greu să găsească rapid un alt serviciu, ceea ce amplifică îngrijorarea privind stabilitatea veniturilor. Românii sunt pesimiști și în privința evoluției monedei naționale și a costurilor de creditare. 70% dintre cei chestionați se așteaptă ca leul să se deprecieze în următoarele 12 luni, iar 74% consideră că dobânzile vor continua să crească.

Reprezentanții IRSOP arată că percepția negativă asupra economiei este alimentată în principal de temerile legate de inflație, creșterea prețurilor și incertitudinile privind perioada următoare.

Potrivit concluziilor studiului, așteptările privind noi scumpiri îi determină pe români să adopte un comportament mai prudent: să reducă achizițiile curente, să economisească mai mult și să amâne investițiile importante până când situația economică va deveni mai clară.

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic în perioada 25–30 iunie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte. Marja maximă de eroare a cercetării este de ±4,4%.

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