Scandinavia, la un zbor distanță de Transilvania: Zboruri directe spre Oslo și Copenhaga de pe Aeroportul Internaţional Cluj

Zboruri directe, din iunie, spre două dintre cele mai importante capitale ale Europei de Nord: Oslo și Copenhaga. „Noile rute reprezintă unele dintre cele mai valoroase conexiuni internaționale disponibile de pe Aeroportul Cluj”, spune David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Inacu”.

Scandinavia, la un zbor distanță de Transilvania: Zboruri directe spre Oslo și Copenhaga de pe Aeroportul Internaţional Cluj|Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță debutul operării zborurilor directe către Oslo și Copenhaga, două dintre cele mai importante capitale ale Europei de Nord.

Noile rute oferă pasagerilor din întreaga Transilvanie acces rapid și convenabil nu doar către Norvegia și Danemarca, ci și către peste 80 de destinații din Scandinavia și Europa de Nord, prin conexiunile disponibile din cele două hub-uri nordice.

Scandinavia, la un zbor distanță de Transilvania: Zboruri directe spre Oslo și Copenhaga de pe Aeroportul Internaţional Cluj

Începând cu 20 iunie 2026, Norwegian va opera zboruri directe între Cluj-Napoca și Oslo Gardermoen, principalul aeroport al Norvegiei, iar din 28 iunie 2026 compania va inaugura și zborurile directe către Copenhaga, unul dintre cele mai importante centre de conectivitate aeriană din regiunea nordică.

„Suntem încântați să marcăm debutul operării Norwegian la Cluj-Napoca prin două destinații de referință pentru regiunea nordică. Mai mult decât două capitale europene importante, Oslo și Copenhaga oferă acces către peste 80 de destinații din Scandinavia și Europa de Nord, ceea ce transformă aceste rute în unele dintre cele mai valoroase conexiuni internaționale disponibile de pe Aeroportul Internațional Cluj”, a declarat David Ciceo, directorul deneral al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Sursa: airportcluj.ro

Prin intermediul celor două aeroporturi, pasagerii care aleg să călătorească de pe Aeroportul Internațional Cluj vor beneficia de conexiuni rapide către orașe importante precum Stockholm, Helsinki, Reykjavik, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Göteborg, Aarhus și multe alte destinații din nordul Europei, transformând Clujul într-o veritabilă poartă de acces către Scandinavia.

„Lansarea acestor zboruri directe reprezintă un nou pas important în dezvoltarea conectivității internaționale a județului Cluj, în linia strategică de dezvoltare a Aeroportului Internaţional Cluj. Prin zborurile spre Oslo și Copenhaga, pasagerii din Transilvania vor beneficia de acces direct către una dintre cele mai dezvoltate regiuni ale Europei, cu oportunități importante pentru mediul economic, universitar și touristic”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Oslo, poarta către fiordurile Norvegiei și nordul spectaculos al Europei

Capitala Norvegiei este una dintre cele mai atractive destinații urbane ale Europei de Nord, apreciată pentru arhitectura sa modernă, nivelul ridicat al calității vieții și apropierea de natură. Din Oslo, călătorii pot descoperi unele dintre cele mai spectaculoase peisaje naturale ale continentului, precum fiordurile norvegiene incluse în patrimoniul UNESCO, impresionantul Geirangerfjord, orașul Bergen – poarta către coasta atlantică a Norvegiei, renumitul promontoriu Preikestolen sau regiunile arctice din nordul țării, unde pot fi admirate aurora boreală și fenomenul soarelui de la miezul nopții.

Copenhaga, capitala stilului de viață nordic

Recunoscută la nivel internațional pentru designul său urban, sustenabilitate și calitatea vieții, Copenhaga este una dintre cele mai apreciate capitale europene. Orașul găzduiește atracții emblematice precum celebra statuie „Mica Sirenă”, pitorescul port Nyhavn, Palatul Amalienborg – reședința familiei regale daneze – și Grădinile Tivoli, unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume.

În același timp, Aeroportul Copenhaga este unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene ale Europei de Nord și oferă conexiuni excelente către întreaga regiune scandinavă, inclusiv către Stockholm, Helsinki, Reykjavik, Göteborg, Aarhus și numeroase alte destinații europene și intercontinentale.

Mobilitate internațională: Oportunități pentru turism și business

Noile rute directe facilitează dezvoltarea relațiilor economice, academice și culturale dintre Transilvania și țările nordice, regiuni recunoscute pentru nivelul ridicat de inovare, competitivitate și investiții.

De asemenea, acestea contribuie la creșterea atractivității turistice a regiunii, oferind acces direct turiștilor scandinavi către Cluj-Napoca și Transilvania și consolidând poziția aeroportului drept principală poartă aeriană a regiunii.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

În 2026, traficul aerian de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj este estimat la 3.650.000 de pasageri.

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