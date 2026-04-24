Aeroportul Internațional Cluj va sărbători pasagerul 1 mil. în 2026 mai devreme decât în 2025

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj se pregătește să sărbătorească pasagerul cu numărul 1 milion în 2026.

Pasagerul 1 mil. la Aeroportul Internațional Cluj, în 2025 | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj împreună cu operatorul aerian Wizz Air, organizează în data de 29 aprilie 2026 un eveniment aniversar pentru sărbătorirea pasagerului cu numărul 1.000.000 înregistrat pe aeroport de la începutul anului 2026.

În acest an, pragul de 1 milion de pasageri va fi depășit mai repede decât s-a întâmplat în 2025.

Depășirea acestui prag reprezintă un moment important pentru Aeroportul Internațional Cluj, evidențiind creșterea constantă a traficului aerian, mai ales în contextul în care acest prag de pasageri este atins mai devreme decât în anul anterior. Acest lucru confirmă evoluția pozitivă a activității aeroportuare și consolidează poziția aeroportului drept lider regional între aeroporturile din România.

Pasagerul cu numărul 1.000.000 va fi înregistrat pe zborul Bergamo – Cluj-Napoca (BGY–CLJ), operat de compania aeriană Wizz Air.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va sărbători pasagerul cu numărul 1 milion în anul 2025 pentru a 14-a oară în istoria sa.

