Zboruri directe de pe Aeroportul Internațional Cluj ce consolidează accesul către destinații intercontinentale: Viena și Frankfurt

Aeroportul Internațional Cluj anunță, în premieră, introducerea zborurilor regulate directe de la Cluj-Napoca către Viena și Frankfurt, două dintre cele mai importante hub-uri aeriene din Europa și printre cele mai dorite destinații de către pasagerii din Transilvania.

Zboruri regulate directe de pe Aeroportul Internațional Cluj către Viena și Frankfurt, două dintre cele mai importante hub-uri aeriene din Europa

Noile rute completează portofoliul Animawings de zboruri regulate operate de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, contribuind la diversificarea opțiunilor de călătorie atât pentru segmentul de vacanță, cât și pentru cel de business.

Sursa: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Astfel, noile zboruri spre Viena și Frankfurt, două hub-uri aeriene importante, vor fi disponibile din 17 iulie 2026.

Această extindere contribuie la diversificarea portofoliului de destinații a Aeroportului Internațional Cluj și la consolidarea conectivității aeriene a regiunii, atât prin rute dedicate călătoriilor de vacanță, cât și prin legături directe către mari centre internaționale de transport aerian.

„Introducerea în premieră a zborurilor directe către Viena și Frankfurt de către compania românească Animawings, marchează un pas important pentru Aeroportul Internațional Cluj și răspunde unei cereri constante din partea pasagerilor pentru conexiuni rapide către marile hub-uri aeriene europene. Aceste rute facilitează accesul către unele dintre cele mai importante noduri de transport aerian la nivel global, reducând timpii de conexiune către destinații intercontinentale. Din perspectiva aeroportului, estimăm că aceste noi legături vor contribui la creșterea traficului de pasageri, la extinderea ariei de acoperire și la consolidarea conectivității aeriene a regiunii”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Viena, unul dintre principalele hub-uri din Europa Centrală, oferă conexiuni excelente către destinații din Europa, Orientul Mijlociu și Asia, fiind un punct de tranzit preferat atât pentru călătoriile de business, cât și pentru cele turistice.

Frankfurt, unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume și un hub intercontinental de referință, asigură legături directe către sute de destinații globale, inclusiv către numeroase orașe din America de Nord, America de Sud, Asia și Africa. Prin această rută, pasagerii din Cluj-Napoca vor beneficia de acces facil la zboruri long-haul operate de mari companii aeriene internaționale.

„Dezvoltarea conectivității aeriene reprezintă o prioritate strategică pentru Consiliul Județean Cluj, iar introducerea zborurilor directe către Viena și Frankfurt este un pas important în această direcție. Aceste noi rute facilitează accesul rapid la unele dintre cele mai importante centre economice și hub-uri globale, sprijinind mediul de afaceri, atragerea de investiții și mobilitatea cetățenilor. Totodată, ele contribuie la creșterea vizibilității regiunii la nivel internațional și la consolidarea legăturilor economice și comerciale cu piețele externe”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Zborurile vor fi operate cu aeronave Airbus A220, oferind un nivel ridicat de confort și eficiență.

Noile rute au un impact direct asupra dezvoltării Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, prin creșterea traficului de pasageri, extinderea ariei de acoperire și consolidarea conectivității la nivel european și global.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

