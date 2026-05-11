Apă gratuită pe Aeroportul Cluj! 9 stații de hidratare, funcționale din iunie: Pasagerii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț.

Pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional Cluj vor avea acces la surse de hidratare: 9 cișmele cu apă potabilă vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț.

Măsură de impact pentru pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Aeroporul urmărește realizarea unei investiții pentru asigurarea accesului la apă potabilă, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă îmbuteliată la suprapreț.

Mai mult, după cum arată consilierul județean Georgiana Sima (PNL Cluj), implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate.

Apă gratuită pe Aeroportul Cluj: 9 stații de hidratare, funcționale din iunie.

În ședința de luni a Consiliului Județean Cluj, consilierul liberal Georgiana Sima a adus în discuție propunerea asigurării unor stații de hidratare (refill stations) pe Aeroportul Cluj.

„Este o măsură de bun simț, care vine în întâmpinarea nevoilor pasagerilor, rezolvă problema achiziției apei la suprapreț din aeroporturi și, prin reducerea consumului de plastic, contribuie și la obiectivele de sustenabilitate”, a declarat consilierul județean Georgiana Sima în intervenția sa.

În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe Aeroportul din Cluj, a semnalat consilierul județean.

În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie. Acestea vor fi amplasate după punctul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț.

„Contractul este semnat, la jumătatea lunii iunie vom avea amplasate 9 cișmele. Acestea vor fi amplasate după punctul de securitate, dar vom avea în vedere și amplasarea în zona publică”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

La finalul anului trecut, proiectul de lege care propunea plafonarea prețului apei în aeroporturi a fost respins în Senatul României.

