Ponderea traficului de business pe Aeroportul Internațional Cluj: 30% din călătorii, în scop de afaceri

Aeroportul Internațional Cluj contribuie semnificativ la dinamizarea economică a regiunii: circa 30% din traficul aerian de pasageri este reprezentat de segmentul de business.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca continuă să investească în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, dar și în oferta de călătorii.

După cum a anunțat, vineri, Sorin Costaș, șef serviciu marketing Aeroportul Internațional Cluj, ponderea traficului de pasageri în scop de afaceri a ajuns la 30%.

Aeroportul Internațional Cluj este principala poartă de intrare în județ, fiind un reper de bune practici în dezvoltare.

„An de an, de la Cluj, rețeaua de rute se îmbogățește. Avem în mod constant 10-11 operatori aerieni de zboruri regulate. Unii dintre aceștia fac și zboruri sezoniere, mai ales în perioada verii, sau charter turistice, iar rețeaua de destinație este între 55 și 65 de destinații”, a declarat Sorin Costaș, șef serviciu marketing Aeroportul Cluj, la conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”, desfășurată vineri la FSPAC UBB.

Sorin Costaș, șef serviciu marketing Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj: „Aeroportul Cluj, pilon esențial în dezvoltarea regională”|Foto: monitorulcj.ro

În ceea ce privește dinamizarea economică a regiunii, 30% din traficul de pasageri este reprezentat de sectorul de business.

„Rezultatele unei evaluări trimestriale asupra profilului pasagerilor ne arată că 30% dintre aceștia sunt călători pe segmentul business, ceea ce înseamnă că scopul călătoriei este unul de afaceri.

Circa 27% - 30% este reprezentat de trafic de pasageri în scop turistic, iar diferența este reprezentată de traficul românilor care călătoresc spre marea diasporă românească.

Acest 30% de trafic de pasageri în scop de business ne dă încrederea că Aeroportul Cluj își îndeplinește rolul său de catalizator pentru mediul de afaceri, motor de dezvoltare al întregului județ și pentru municipiul Cluj-Napoca”, a adăugat Sorin Costaș.

Spre exemplu, la nivel intern, zborurile între Cluj și București oferă o gamă tot mai diversificată: pe lângă Tarom, alte două companii – HiSky și AnimaWings – vin cu o ofertă de 10-14 zboruri pe săptămână, aproape câte 2 zboruri pe zi pentru fiecare dintre ele.

„Acest aspect contribuie la dezvoltarea relațiilor de business între Capitală și Capitala Transilvaniei”, potrivit directorului de marketing al Aeroprtului Cluj.

De asemenea, Clujul oferă conexiuni foarte bune către hub-uri aeriene precum Munchen, Varșovia, Zurich și Istanbul.

3,5 milioane de pasageri în 2025

„În 2025, Aeroportul „Avram Iancu” va ajunge la 3,5 milioane de pasageri.

Este al treilea an în care aeroportul depășește trei milioane de pasageri într-un an calendaristic. Suntem singurul aeroport regional din România cu o astfel de performanță”, a adăugat Sorin Costaș, șef serviciu marketing Aeroportul Internațional Cluj, la conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”, desfășurată vineri la FSPAC UBB.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru comunitatea locală și pasagerii săi.

