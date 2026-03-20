Aviation Event 2026: Strategia Aeroportului Internațional Cluj: 10 milioane de pasageri în 2045, conexiune directă spre SUA și noi zboruri turistice. David Ciceo: „Sunt proiecte realiste”.

Aeroportul Internațional Cluj pregătește noi proiecte de dezvoltare pentru a trece la nivelul următor. „Estimăm că până în 2045 traficul aerian de pasageri va ajunge la 10 milioane. Este un scenariu realist pentru care ne pregătim deja”, a declarat David Ciceo la Aviation Event 2026.

Aviation Event 2026, la Cluj. David Ciceo: „Până în 2045 vom avea 10 milioane de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj".

Realizarea unui nou terminal de pasageri și extinderea pistei de la Aeroport sunt câteva dintre proiectele pregătite de Aeroportul „Avram Iancu” Cluj pentru o dezvoltare susținută a traficului aerian de pasageri în următorii ani, a anunțat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj în deschiderea celei de-a cincea ediții a conferinței Aviation Event 2026.

Principalele provocări strategice și oportunități care modelează în prezent aviația europeană, precum competitivitatea sectorului aviatic, sustenabilitatea, dezvoltarea infrastructurii și evoluția fluxurilor de pasageri, se regăsesc pe agenda dezbaterilor la conferința Aviation Event 2026, desfășurată vineri la Cluj-Napoca.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Miquel Ros (Aviation Journalist, AeroTime), David Ciceo a vorbit despre proiectele prioritare de dezvoltare pregătite de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj pentru următorii ani.

După cum a dezvăluit David Ciceo, aeroportul clujean a ajuns anul trecut la peste 3,5 milioane de pasageri în urma unei abordări coerente dezvoltate în timp:

„Aeroportul Internațional Cluj a cunoscut o dezvoltare plenară în ultimii ani în urma colaborării și eforturilor comune ale autorităților implicate, de la Consiliul Județean și Primărie, la investițiile susținute pentru realizarea unei strategii realiste de dezvoltare.

De altfel, rezultatele la care a ajuns Aeroportul Cluj se datorează strategiei de aproape 20 de ani, prin care ne-am pregătit pentru integrarea României în UE, în 2007, și liberalizarea care a venit odată cu acest moment”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

În 2025, Aeroportul Internațional Cluj a avut un trafic record de pasageri de peste 3,5 milioane.

Numărul traficului de călători se va dubla, iar în 2045 va ajunge la 10 milioane de pasageri, potrivit strategiei de dezvoltare a Aeroportului.

În 2026, traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj va ajunge la 3.650.000|Sursa: airportcluj.ro

10 milioane de pasageri până în 2045

„Estimăm că în 2045 vom avea 10 milioane de pasageri, potrivit prognozei de creștere a traficului aerian. Este o estimare realistă, iar noi am demarat o serie de proiecte care să sprijine aceste eforturi.

Estimarea este realistă și e bazată pe potențialul enorm pe care îl oferă regiunea noastră, dar și România în general. În plus, vorbim de strategii de marketing bine gândite. Însă pentru a ajunge la 7 sau 10 milioane de pasageri, pregătim investiții în infrastructura aeroportuară”, a explicat directorul Aeroportul „Avram Iancu” Cluj.

Resursa umană calificată, o prioritate

Extinderea pistei de rulare, construirea unui nou terminal și pregătirea personalului calificat sunt câteva dintre obiective:

„Extinderea pistei de la Aeroportul Cluj este un pas important în cadrul acestui demers. Realizarea unui nou terminal este un alt obiectiv esențial.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, a vorbit în cadrul conferinței Aviation Event 2026 despre proiectele de dezvoltare ale Aeroportului „Avram Iancu”|Foto: monitorulcj.ro

De asemenea, investiția în personalul calificat este foarte importantă. Pentru o dezvoltare susținută, resursa umană rămâne extrem de importantă. Pentru a răspunde provocărilor și a oferi cele mai bune condiții pentru călători, pregătirea resursei umane pentru viitor este esențială”, a adăugat directorul Aeroportului Cluj.

Zboruri intercontinentale și conexiune directă spre SUA

După cum a arătat David Ciceo, CEO Aeroport Internațional Cluj, extinderea pistei va oferi noi avantaje pentru pasageri prin deschiderea de noi zboruri intercontinentale, dar și pentru zborurile cargo.

„Apreciem că extinderea pistei de rulare va reprezenta un reper esențial pentru potențialele zboruri intercontinentale de pasageri. De asemenea, vizăm și sectorul zborurilor cargo.

Conform analizelor făcute, circa 65.000 de pasageri zboară din Cluj spre SUA, dar și alte destinații globale. În mod evident, atunci când vom avea zboruri directe spre SUA, traficul aerian va cunoaște o creștere semnificativă pentru această destinație. Aceste aspect vor oferi oportunități pentru zboruri turistice mai lungi, dar și pentru cele cargo, care reprezintă o altă prioritate a Aeroportului Cluj.

Ne propunem astfel să realizăm terminalul nou al Aeroportului în cinci ani. În acest sens dezvoltăm și un masterplan”, a mai adăugat directorul Aeroportului „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo.

Aviation Event 2026, 20 martie, Cluj-Napoca |Foto: monitorulcj.ro

Un alt proiect ce va oferi noi posibilități aeroportului clujean vizează realizarea parcului fotovoltaic.

„Asemenea altor aeroporturi europene, până în 2050 ne propunem să avem zero emisii de carbon. Realizarea parcului fotovoltaic va asigura cea mai mare parte din energia necesară. Acest proiect va contribui la reducerea costurilor și vom avea o abordare „verde” de eliminare a emisiilor”, a mai spus David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj.

Aviation Event 2026, la Cluj

Aviation-Event 2026 CLJ oferă o platformă de dialog la nivel înalt, facilitând schimbul de experiență, networking-ul internațional și dezbaterile deschise între lideri ai industriei și factori de decizie.

Matthew Cornelius, Executive Vice President Airports Council International - North America, la Aviation Event 2026 CLJ|Foto: monitorulcj.ro

Conferința aduce pe scenă speakeri de top precum: Matthew Cornelius – Executive Vice President, ACI North America; Ian Malin – CCO, Wizz Air dar și directori de aeroporturi din Europa (Salzburg, Tallinn, Košice), reprezentanți ai companiilor aeriene TAROM, LOT Polish Airlines, Animawings etc.

Programul conferinței include paneluri strategice și intervenții aplicate, reflectând poziționarea internațională consolidată a Aviation-Event și angajamentul său constant pentru calitate și relevanță.

Aeroportul Internațional Cluj, dezvoltare sustenabilă și inovare în aviație

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, principala poartă aeriană a regiunii de nord-vest a României, s-a impus în ultimul deceniu drept un model de creștere și inovare în domeniul aviației.

Situat strategic într-una dintre cele mai dinamice zone economice ale țării, aeroportul a valorificat constant potențialul zonei deservite, înregistrând o evoluție remarcabilă: de la 36.000 de pasageri anual în 1996 la peste 3,58 milioane de pasageri în anul 2025. Această dezvoltare reflectă investiții strategice susținute în infrastructură și angajamentul ferm pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate, poziționând aeroportul drept un exemplu de bune practici în Europa de Sud-Est.

