Noile zboruri directe Cluj-Atena, inaugurate pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. David Ciceo: „Conexiunea completează oferta de destinații externe cu un punct strategic din sudul Europei”.

Ruta directă Cluj-Napoca – Atena, inaugurată joi pe Aeroportul Internațional Cluj, oferă pasagerilor din Transilvania acces rapid către una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa și un hub major pentru conexiuni către insulele grecești.

Ruta directă Cluj-Napoca – Atena, inaugurată pe Aeroportul Internațional Cluj. David Ciceo: „Conexiunea completează oferta de destinații externe cu un punct strategic din sudul Europei".

Primul zbor pe ruta Cluj-Napoca – Atena a avut loc pe 5 aprilie 2026, operarea fiind disponibilă pe tot parcursul anului.

Alte curse directe din inima Transilvaniei către Grecia vor debuta în iunie, pentru perioada sezonului de vară, respectiv: Cluj-Salonic, din 2 iunie, cu 2 zboruri directe pe săptămână, urmate de zborurile regulate sezoniere spre Zakynthos, din 4 iunie, câte o cursă săptămânală, în fiecare joi.

După cum a arătat primarul Emil Boc, prezent la evenimentul de inaugurare a zborurilor spre Atena, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și-a extins semnificativ rețeaua de rute, prin oferte de calitate, iar noile destinații aduc un aport substanțial în ceea ce privește comunicațiile și afacerile, în beneficiul clujenilor.

„Aeroportul „Avram Iancu” își extinde constant oferta de rute, prin conexiuni de calitate. Oferă șansa clujenilor și transilvănenilor să fie și mai bine conectați cu lumea”, a declarat edilul Clujului Emil Boc.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a semnalat impactul economic pozitiv prin atragerea de investiții odată cu inaugurarea noilor rute din Cluj.

„Este o conexiune esențială cu unul dintre cele mai importante aeroporturi din Europa și al doilea cel mai mare aeroport din Balcani.

Este foarte important pentru noi: pe lângă partea de turism, va avea și un impact economic pozitiv pentru investitorii care vor să vină în județul nostru și în municipiul Cluj-Napoca.

Tototdată, creează și mai multe conexiuni, prin intermediul Aeroportului din Atena – un alt aspect important pentru clujeni și pentru cetățenii României”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Experiență full-service la bord pentru zborurile Cluj-Napoca – Atena

Ruta către Atena este operată cu două frecvențe săptămânale, în zilele de joi și duminică, cu orar de zbor în prima parte a zilei, optim atât pentru călătorii de business, cât și pentru segmentul leisure. Durata medie a zborului este de aproximativ 2 ore pe sens.

Programul de zbor este conceput pentru a permite acces facil către rețeaua de conexiuni din Atena, oferind pasagerilor posibilitatea de a continua călătoria către numeroase destinații din Grecia, inclusiv insulele din Marea Egee, pe parcursul aceleiași zile.

„Ne bucură faptul că, la doar 1 an și 3 luni de la debutul operării de zboruri regulate de pe aeroportul clujean, compania aerienă AnimaWings își continuă procesul accelerat de expansiune, având un portofoliu de 6 destinații regulate disponibile de pe aeroportul clujean: Atena, București, Istanbul, Salonic, Olbia-Sardinia și Zakynthos.

Conexiunea directă cu Atena, capitala Greciei - operată pe tot parcursul anului, vine în întâmpinarea unei cereri reale din partea pasagerilor și completează oferta de destinații externe cu un punct strategic din sudul Europei, deschizând oportunități atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru pasagerii care aleg Grecia ca destinație de vacanță”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Astfel, pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Premium Economy și Economy Class, toate biletele incluzând selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg și obiect personal de 4 kg. Zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, în configurație full economy de 148 de locuri, recent intrate în flota AnimaWings și care vor fi alocate bazelor regionale din România în următoarele sezoane.

Ruta Cluj – Atena va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării turismului, va facilita relațiile de afaceri și va contribui la creșterea mobilității cetățenilor din Cluj și din întreaga regiune de Nord-Vest.

După cum a semnalat și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, administrația județului va continua să sprijine extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, astfel încât Clujul să își mențină statutul de reper al excelenței și dezvoltării în regiune.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

În 2026, traficul aerian de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj este estimat la 3.650.000 de pasageri.

