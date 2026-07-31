Patru victime, dintre care trei minori, în stare gravă la spital în urma unui teribil accident rutier produs în Cluj

Trei minori și o femeie de 56 de ani au ajuns în stare gravă la spital, vineri, în urma unui teribil accident rutier produs între Apahida și Cluj-Napoca.

Patru victime, dintre care trei minori, în stare gravă la spital în urma unui teribil accident rutier produs în Cluj|Foto: ISU Cluj

Pompierii clujeni au intevenit, vineri, la un grav accident rutier produs în zona Bulevardului Muncii din municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida.

Șoferița a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat, astfel că cele patru persoane aflate în interiorul mașinii au fost grav rănite.

Două minore s-au aflat în stop cardio-respirator, iar echipajele de prim-ajutor au acționat de urgență.

Patru victime, dintre care trei minori, în stare gravă la spital în urma unui teribil accident rutier produs în Cluj

În urma aplicării manevrelor de resuscitare, minorele au prezentat semne vitale și au fost transportate la spital.

Patru victime, dintre care trei minori, în stare gravă la spital în urma unui teribil accident rutier produs în Cluj|Foto: ISU Cluj

Și femeia de 56 de ani, împreună cu un alt minor, au ajuns la spital.

Potrivit ISU Cluj, toate cele patru victime au fost transportate în stare gravă pentru îngrijiri de specialitate:

„Toate victimele implicate în accident se află în stare gravă”, potrivit ISU Cluj.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, o femeie de 56 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea autoturismul din direcția Gherla către Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, din cauze ce urmează să fie stabilite, și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

„În urma impactului, toți cei patru ocupanți au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați de urgență la spital”, informează IPJ Cluj.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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