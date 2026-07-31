Ursula von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranților din Ceuta: „Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele!”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri returnarea rapidă a migranților care au ajuns ilegal în exclava spaniolă Ceuta, după ce aproximativ 60.000 de persoane au pătruns dinspre Maroc în ultimele zile.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat vineri accelerarea returnării migranților care au intrat ilegal în exclava spaniolă Ceuta, după ce aproximativ 60.000 de persoane au trecut din Maroc în ultimele zile. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat vineri accelerarea returnării migranților care au intrat ilegal în exclava spaniolă Ceuta, după ce aproximativ 60.000 de persoane au trecut din Maroc în ultimele zile.

Oficialul european a calificat situația drept „inacceptabilă” și a anunțat sprijin suplimentar pentru autoritățile spaniole, conform Agerpres.ro.

Valul fără precedent de migranți a determinat Comisia Europeană să mobilizeze resurse suplimentare, inclusiv prin agenția Frontex, în timp ce Spania avertizează că presiunea asupra orașului depășește orice capacitate de gestionare.

Von der Leyen: „Traversările periculoase trebuie să înceteze imediat”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ursula von der Leyen a declarat că imaginile din Ceuta sunt „inacceptabile” și a subliniat că Uniunea Europeană nu poate permite intrarea persoanelor care nu respectă regulile comunitare.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Aceasta a adăugat că traversările ilegale trebuie oprite, rețelele de trafic de persoane destructurate, iar migranții returnați rapid, în conformitate cu legislația europeană.

Comisia Europeană trimite sprijin pentru Spania

Von der Leyen a anunțat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne, Magnus Brunner, și pentru Mediterana, Dubravka Suica, să sprijine autoritățile spaniole în gestionarea situației.

Potrivit acesteia, Magnus Brunner colaborează deja cu autoritățile de la Madrid și este pregătit să se deplaseze în zonele afectate. De asemenea, Comisia Europeană va acorda sprijin operațional suplimentar prin intermediul agenției Frontex.

Aproximativ 60.000 de migranți au ajuns în Ceuta

Președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a declarat că aproximativ 60.000 de migranți au intrat în exclava spaniolă în ultimele zile, fie înot, fie forțând gardul de la frontieră.

Oficialul a precizat că numărul persoanelor sosite reprezintă aproape 70% din populația orașului și a avertizat că autoritățile locale nu au capacitatea de a gestiona un asemenea aflux.

Pedro Sanchez: Grupările de traficanți au profitat de o decizie a justiției

Premierul spaniol Pedro Sanchez susține că valul migrator a fost alimentat de interpretarea dată de rețelele de trafic unei hotărâri recente a justiției spaniole privind returnarea migranților ajunși pe mare.

Potrivit acestuia, informația s-a răspândit rapid în rândul traficanților și al migranților, contribuind la creșterea bruscă a numărului de persoane care au încercat să ajungă în Ceuta.

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