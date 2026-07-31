Avansează lucrările de asfaltare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida

Lucrările de modernizare avansează pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida.

Continuă lucrările de modernizare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Lucrările avansează în cadrul proiectului de modernizare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida.

Avansează lucrările pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida

„În această perioadă se desfășoară lucrări de construcții și intervenții specifice, care vizează modernizarea infrastructurii și crearea unor condiții mai bune pentru circulație și acces. Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei și la creșterea calității vieții pentru comunitate”, a anunțat Primăria Apahida, vineri, 31 iulie, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Obiectivele investiției:

îmbunătățirea infrastructurii rutiere

creșterea siguranței pentru participanții la trafic

dezvoltarea și modernizarea locală

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida cuprinde și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Merilor din satul Pata.

Ce este propus pentru strada Merilor din satul Pata?

2 benzi de circulație - pentru fluidizarea traficului și reducerea aglomerației

Infrastructură pentru transportul public – cu stații dedicate pentru o mai bună conectivitate

Trotuare pe ambele părți – pentru siguranța pietonilor și accesibilitate crescută

Canalizare pluvială – pentru gestionarea eficientă a apelor meteorice și prevenirea inundațiilor

Peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri, vor fi modernizate prin proiectul menționat anterior.

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