Apahida
Avansează lucrările de asfaltare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida
Lucrările de modernizare avansează pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida.Continuă lucrările de modernizare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida
Lucrările avansează în cadrul proiectului de modernizare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida.
Avansează lucrările pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida
„În această perioadă se desfășoară lucrări de construcții și intervenții specifice, care vizează modernizarea infrastructurii și crearea unor condiții mai bune pentru circulație și acces. Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei și la creșterea calității vieții pentru comunitate”, a anunțat Primăria Apahida, vineri, 31 iulie, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.
Obiectivele investiției:
- îmbunătățirea infrastructurii rutiere
- creșterea siguranței pentru participanții la trafic
- dezvoltarea și modernizarea locală
ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.
Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida cuprinde și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Merilor din satul Pata.
Ce este propus pentru strada Merilor din satul Pata?
- 2 benzi de circulație - pentru fluidizarea traficului și reducerea aglomerației
- Infrastructură pentru transportul public – cu stații dedicate pentru o mai bună conectivitate
- Trotuare pe ambele părți – pentru siguranța pietonilor și accesibilitate crescută
- Canalizare pluvială – pentru gestionarea eficientă a apelor meteorice și prevenirea inundațiilor
Peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri, vor fi modernizate prin proiectul menționat anterior.
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