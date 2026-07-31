O minoră de 9 ani, una dintre victimele accidentului rutier produs în Cluj, a murit la spital

O minoră de 9 ani, una dintre victimele teribilului accident rutier produs vineri la intrare în Cluj, a murit la spital.

O minoră de 9 ani, una dintre victimele accidentului rutier produs în Cluj, a murit la spital|Foto: IPJ Cluj

Final tragic în cazul uneia dintre victimele rănite grav în teribilul accident rutier produs vineri după-amiaza la intrare în municipiul Cluj-Napoca, pe direcția Apahida.

Minora de 9 ani, una dintre victimele resuscitate de echipajele de intervenție, a murit la spital.

O minoră de 9 ani, una dintre victimele accidentului rutier produs în Cluj, a murit la spital

„Din nefericire, în urma accidentului rutier produs astăzi, 31 iulie a.c., pe DN1 VOCNE, una dintre cele două minore aflate în autoturism, cu vârsta de 9 ani, a fost declarată decedată la unitatea medicală”, informează, vineri seara, IPJ Cluj.

O minoră de 9 ani, una dintre victimele accidentului rutier produs în Cluj, a murit la spital|Foto: ISU Cluj

Celelalte victime rezultate din accident se află în continuare sub supraveghere medicală.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Pompierii clujeni au intevenit, vineri, la un grav accident rutier produs la intrare în Cluj-Napoca din direcția Apahida.

O femeie de 56 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea autoturismul din direcția Gherla către Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, din cauze ce urmează să fie stabilite, și a intrat în coliziune cu un cap de pod, potrivit polițiștilor.

Două minore s-au aflat în stop cardio-respirator, iar echipajele de prim-ajutor au acționat de urgență. În urma aplicării manevrelor de resuscitare, minorele au prezentat semne vitale și au fost transportate la spital.

Și femeia de 56 de ani, împreună cu un alt minor, au ajuns la spital.

Potrivit ISU Cluj, toate cele patru victime au fost transportate în stare gravă pentru îngrijiri de specialitate:

„Toate victimele implicate în accident se află în stare gravă”, potrivit ISU Cluj.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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