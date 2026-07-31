Noi reguli pentru obținerea permisului auto: criterii medicale updatate și prevederi stricte în cazul consumului de alcool ori substanțe psihotrope

Se schimbă regulile pentru obținerea permisului auto. Ministerul Sănătății propune noi criterii privind vederea, afecțiunile psihice și consumul de alcool, droguri sau medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce.

Noi reguli pentru obținerea permisului auto: criterii medicale updatate și prevederi stricte în cazul consumului de alcool ori substanțe psihotrope| Foto: DepositPhotos.com

Modificări semnificative în cazul normelor privind aptitudinile fizice și mintale necesare pentru conducerea autovehiculelor.

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin prin care propune reguli mai stricte pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere.

Noi reguli pentru obținerea permisului auto: riteria medicale updatate și prevederi stricte în cazul consumului de alcool ori substanțe psihotrope

Proiectul modifică normele privind aptitudinile fizice și psihice necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.

România are obligația de a asigura transpunerea și implementarea corespunzătoare în legislația națională a prevederilor Directivei europene 2025/2205 privind permisele de conducere, care vizează standardele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea vehiculelor:

„Noua directivă europeană stabilește un cadru actualizat la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește evaluarea aptitudinilor medicale necesare obținerii și menținerii dreptului de a conduce autovehicule, având ca obiectiv principal creșterea siguranței rutiere, reducerea riscului producerii accidentelor de circulație generate de afecțiuni medicale incompatibile cu conducerea în siguranță și asigurarea unei abordări unitare la nivelul statelor membre”, se arată în motivarea proiectului.

Noile reglementări includ standardele de vedere, evaluarea tulburărilor mintale și criteriile stricte privind consumul de alcool, droguri sau medicamente care pot afecta siguranța rutieră.

Proiectul de ordin prevede că permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite persoanelor care prezintă tulburări mintale grave sau tulburări grave și/sau persistente ale capacității de judecată, comportamentului ori adaptabilității, indiferent de cauza acestora, cu excepția situațiilor în care există un aviz medical autorizat și competent și, după caz, monitorizare periodică stabilită individualizat.

În același timp, sunt introduse dispoziții mai clare referitoare la persoanele cu antecedente de dependență de alcool, fiind reglementată posibilitatea acordării sau reînnoirii permisului de conducere după o perioadă de abstinență dovedită prin participarea la programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală și în baza unui aviz medical autorizat, precum și cu instituirea unor controale medicale periodice.

Referitor la consumul de droguri și medicamente, proiectul menține principiul potrivit căruia conducerea autovehiculelor este incompatibilă cu dependența de substanțe psihotrope sau cu consumul unor medicamente care afectează capacitatea de a conduce în siguranță, însă introduce o abordare mai clară și individualizată în ceea ce privește evaluarea riscurilor și posibilitatea instituirii unor restricții specifice.

Acuitatea vizuală și afecțiunile psihice

Cei care vor să obțină permisul auto ori să înlocuiască permisul de conducere vor fi supuși unei evaluări medicale de specialitate pentru verificarea aptitudinilor vizuale.

Astfel, pentru obținerea permisului auto va fi obligatorie o acuitate vizuală binoculară de minimum 0,5.

Schimbări pentru persoanele care își pierd vederea la un ochi: acestea vor avea interdicție de a conduce pentru o perioadă de adaptare de minimum 6 luni, după care pot redobândi dreptul de a conduce doar cu avizul medicului specialist și al unui expert auto.

În cazul șoferilor profesioniști, exigențele sunt mai ridicate: este necesară o acuitate de cel puțin 0,8 la ochiul cel mai bun și de 0,1 la celălalt ochi.

Sunt introduse noi reguli pentru afecțiunile psihice: persoanele diagnosticate cu tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite nu vor putea obține ori reînnoi permisul de conducere.

Este aplicată o excepție: permisul de conducere poate fi eliberat sau reînnoit în baza unui aviz favorabil emis de medicul specialist curant, după caz, cu condiția efectuării unor controale medicale periodice a căror frecvență se stabilește individual de medicul specialist curant, ținând seama de evoluția afecțiunii și de durata remisiunii, conform proiectului publicat de Ministerul Sănătății în consultare publică.

Restricții pentru consumul de alcool, droguri și medicamentele care afectează conducerea vehiculelor în condiții de siguranță

Consumul de alcool și tulburările asociate acestuia se evaluează în raport cu impactul asupra aptitudinii de a conduce și asupra siguranței rutiere, conform proiectului.

Astfel, permisele de conducere nu se eliberează și nu se reînnoiesc persoanelor la care, în urma evaluării medicale de specialitate, se constată dependența de alcool sau alte tulburări asociate consumului de alcool incompatibile cu conducerea vehiculelor în condiții de siguranță.

Totodată, permisele pot fi eliberate sau reînnoite persoanelor diagnosticate anterior cu dependență de alcool numai după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical, în baza unui aviz favorabil emis de medicul specialist curant și cu condiția respectării programului de monitorizare medicală stabilit de acesta.

Permisele de conducere nu se eliberează și nu se reînnoiesc persoanelor la care, în urma evaluării medicale de specialitate, se constată dependența de substanțe psihotrope sau alte tulburări associate consumului acestora incompatibile cu conducerea vehiculelor în condiții de siguranță

De asemenea, interdicția se aplică și în cazul persoanelor care consumă medicamente sau combinații de medicamente care, în urma evaluării medicale, se dovedesc a fi de natură să afecteze capacitatea de a conduce vehicule în condiții de siguranță.

„Accentul este mutat de la existența formală a unui diagnostic către evaluarea impactului concret al afecțiunii asupra capacității de judecată, comportamentului, adaptabilității și siguranței conducerii vehiculelor”, se mai arată în motivarea proiectului aflat în transparență decizională.

Reglementările propuse vor intra în vigoare după semnarea proiectului de ordin de ministrul Sănătății și publicarea în Monitorul Oficial, la încheierea perioadei de consultare publică.

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Foto: DepositPhotos.com

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