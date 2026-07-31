Varga s-a ţinut de cuvânt: „E adevărat, au intrat banii la CFR!”

La o zi după ce s-au calificat în turul al treilea preliminar din Conference League, jucătorii CFR-ului au încasat o parte dintre restanţele salariale.

Neluțu Varga a achitat o parte din restanțele salariale de la CFR / Foto: Sportul Clujean

Jucătorii CFR-ului pot răsufla uşuraţi, cel puţin pentru moment. Patronul echipei, Neluţu Varga, s-a ţinut de promisiune şi a achitat un salariu restant jucătorilor, aşa cum anunţase încă de joi.

Omul de afaceri promisese că vineri, la o zi după returul cu Alashkert din preliminariile pentru faza principală din Conference League, va achita o parte dintre restanţele salariale, urmând ca jucătorii să ajungă cu banii la zi peste o săptămână.

„Da, e adevărat că jucătorii au primit astăzi un salariu”, a confirmat Ricardo Cadu, directorul sportiv al echipei, în exclusivitate pentru Prima Sport.

Varga s-a ţinut de cuvânt!

Joi, în ziua premergătoare meciului retur cu Alashkert, câştigat de CFR Cluj cu 3-0, Neluţu Varga anunţase că echipa a depăşit momentul critic din debutul acestui sezon şi că totul va reveni pe un făgaş normal, fiind vorba doar despre nişte probleme temporare.

„Sunt bine, sănătos, toate bune. Mâine le dau la băieţi un salariu, săptămâna viitoare plătim restanţa şi gata, suntem la zi! V-aţi gândit vreodată că mor eu?

La afaceri poate să se întâmple azi sau poate să întârzie două zile, trei zile, o săptămână. Dar le-am rezolvat, le plătim. Nu suntem muritori de foame, n-am fost niciodată!”, spunea Varga.

CFR Cluj va juca cu Tromso, locul 3 în campionatul Norvegiei, în turul al treilea din preliminariile Conference League. Meciul tur va avea loc în România, pe 6 august, urmând ca manşa a doua să se dispute în deplasare, o săptămână mai târziu.

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