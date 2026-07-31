Mircea Abrudean: „România riscă să piardă 800 de milioane de euro dacă PSD continuă să saboteze legea integrității!”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că a redepus proiectul Legii integrității, după ce acesta a fost respins în Senat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că a depus din nou proiectul Legii integrității, după ce inițiativa a fost respinsă în Senat. Foto: Alex Micsik - Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că a depus din nou proiectul Legii integrității, după ce inițiativa a fost respinsă în Senat.

Liberalul susține că adoptarea actului normativ este esențială pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și avertizează că România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă legea nu va fi adoptată.

Abrudean acuză PSD că blochează proiectul și cere social-democraților să renunțe la amendamentele pe care le consideră neconstituționale și contrare obiectivului de creștere a transparenței privind averile demnitarilor.

Legea integrității, redepusă după respingerea din Senat

Mircea Abrudean a transmis, vineri, că a depus din nou proiectul de lege privind Legea integrității, la o zi după ce inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată în Senat.

Potrivit președintelui Senatului, proiectul respectă prevederile Constituției și reprezintă un pas important pentru consolidarea transparenței în ceea ce privește declararea averilor.

Apel către PSD: „Să nu introducă amendamente otrăvite!”

În mesajul său, Abrudean le-a cerut parlamentarilor PSD și aliaților acestora să nu modifice proiectul prin amendamente care, în opinia sa, ar compromite obiectivele asumate prin PNRR.

„Așa cum am anunțat ieri după respingerea legii integrității, astăzi am depus din nou proiectul de lege. Este un proiect pro-transparență și care respectă Constituția.

Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituționale, care distrug jalonul sau ascund averi. Dincolo de jalonul din PNRR, avem nevoie de un mecanism real de transparență a averilor prin această lege.

România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă PSD continuă să saboteze legea integrității”, a declarat Mircea Abrudean.

Miza: fondurile din PNRR

Legea integrității reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Neadoptarea acesteia poate afecta accesul țării la fondurile europene aferente PNRR, motiv pentru care subiectul a devenit unul dintre principalele puncte de dispută dintre partidele din coaliția parlamentară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: