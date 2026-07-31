Se majorează tarifele pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj-Napoca

Șoferii cu mașini electrice vor achita tarife mai mari în stațiile publice de încărcare din Cluj-Napoca.

Se majorează tarifele pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj-Napoca| Foto: DepositPhotos.com

Având în vedere creşterea tarifului la energia electrică, Consiliul Local va dezbate în ședința de săptămâna viitoare un proiect ce propune majorarea tarifelor pentru încărcarea vehiculelor electrice în stațiile publice din municipiul Cluj-Napoca.

Ultima actualizare a tarifelor pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj a fost făcută în toamna anului trecut.

Se majorează tarifele pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj-Napoca

„Se aprobă actualizarea tarifului pentru serviciile de reîncărcare la stațiile publice, de la 1,18 lei pe KWh la 1,37 lei pe KWh, la care se adaugă TVA, potrivit reglementărilor legale”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința de joi, 6 august.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

În noiembrie 2025, Consiliul Local aproba actualizarea tarifului de reîncărcare la stațiile publice din municipiul Cluj-Napoca, de la 1,04 lei pe KWh la 1,18 lei pe KWh (plus TVA).

Având în vedere tariful energiei electrice contractat în baza acordului din aprilie 2026, încheiat de municipiul Cluj-Napoca cu Hidroelectrica SA, a costului mentenanței platformei de plăți şi a costului pentru mentenanța stațiilor de reîncărcare, conform contractelor de mentenanță în vigoare, a fost înaintată propunerea de actualizare a tarifului pentru reîncărcarea vehiculelor electrice în stații publice.

Concret, tariful energiei electrice a fost majorat la 1,14 lei/KWh, comisionul mentenanței platformei de plăți este de 0,09 lei fără TVA (cost mentenanță platfołmă plăți/an), iar pentru mentenanța stațiilor de încărcare tariful este 0,14 lei pe încărcare.

Solicitarea de majorare a fost formulată de Direcția parcări publice la finalul lunii mai.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

În urma analizei, în iunie, Comisia de prețuri și tarife din cadrul Primăriei a avizat propunerea, astfel încât noul tarif este în cuantum de 1,37 lei pe KWh, la care se adaugă TVA.

În municipiul Cluj-Napoca funcționează peste 70 de stații publice de încărcare.

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Foto: DepositPhotos.com

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