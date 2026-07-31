CTP Cluj-Napoca S.A. anunță modificări de trasee ca urmare a restricționării circulației rutiere în zona Parcului Central, în perioada 31.07.2026 - 17.08.2026 ( ora 04:30 )

În atenția publicului călător !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va opera următoarele modificări de trasee ca urmare a restricționării circulației rutiere în zona Parcului Central, în perioada 31.07.2026 - 17.08.2026 ( ora 04:30 ) :

Incepand cu data de 31.07.2026, linile 26, 26L, 27, 28, 28B, 41 si 44 vor circula deviat :

Dus: Din str. Alexandru Vlahuta pe str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspenda statile Cluj Arena, si Parcul Central. Se alocă suplimentar o statie in proximitatea Pietei 14 Iulie si stația Dragalina Sud.

Intors: la intoarcere vor circula pe traseul de baza pe strada Dragalina - str. Octavian Goga.

Linia metropolitană M26 ( Cetatea Fetei – Cluj Napoca ) va circula deviat din Splaiul Independentei – str. Uzinei Electrice – str. Otetului – Calea Manastur. Se suspenda stația Fabrica de Bere. ( Pe perioada devierii, călătorii pot utiliza liniile care asigură legătura între zona centrală și cartierul Mănăștur, respectiv liniile 1, 6, 7, 9, 14, 24, 24B, 25, 29, 52, 101 și 102, fără achitarea unui titlu de călătorie suplimentar, în limita valabilității titlului de transport deținut )

Incepand cu data de 03.08.2026, circulația tramvaielor pe linia 102 si 102L se suspendă. Pe linia 100 P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie.

Linia 101A: Bucium – Piata Garii - tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze si vor avea urmatorul traseu:

Dus: spre P-ța Gării traseul va fi deviat din Splaiul Independenței pe str. Giuseppe Garibaldi - str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stația Cluj Arena, statia Parcul Central, George Baritiu. Se alocă suplimentar o statie in proximitatea Pietei 14 Iulie si stația Dragalina Sud.

Întors: P-ța Gării - str. Horea – str. Dragalina – str. Octavian Goga – P-ta 14 Iulie - str. Giuseppe Garibaldi – str. Splaiul Independentei – str. Plopilor – str. Primaverii. Se suspendă stația Opera Maghiara si statia Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile de pe traseu: statia Dragalina Nord, Octavian Goga si Giuseppe Garibaldi.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA